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Britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da će Velika Britanija nastaviti da pruža "stoprocentnu podršku" Ukrajiniu odbrani od ruske "invazije".

Moskva je prethodno upozorila London na posledice zbog navoda da su u napadima na rusku teritoriju korišćeni dronovi britanske proizvodnje.

"Velika Britanija radi ono što je od početka govorila - pruža Ukrajini stoprocentnu podršku u ovom ilegalnom ratu koji je pokrenuo Vladimir Putin", rekao je Bernam novinarima, prenosi Rojters.

On je naglasio da London pomaže Ukrajini kako bi mogla da se brani i da je to bila dosledna politika svih britanskih vlada tokom sukoba.

"Nismo prijatelji samo kada je lako. Bićemo uz Ukrajinu u njenom najtežem trenutku i to se neće promeniti", poručio je Bernam.

Ambasada Rusije u Londonu saopštila je juče da Velika Britanija postaje pomagač i saučesnik u "krvavim zločinima i terorističkim napadima" Kijeva, nakon što je Ukrajina počela da koristi bespilotne letelice britanske proizvodnje za napade duboko na teritoriji Rusije.

Britanske letelice su ukrajinske snage, prema pisanju lista "Tajms" u nedelju, počele da koriste za napade duboko unutar ruske teritorije, prenosi RIA Novosti.

"Velika Britanija na taj način postaje pomagač i saučesnik u krvavim zločinima i terorističkim napadima ukrajinskih neonacista, sa ciljem obuzdavanja naše zemlje i nanošenja maksimalne štete tuđim rukama", navedeno je u saopštenju ruske ambasade.

Ambasada Rusije u Londonu upozorila je da će Britanija snositi posledice svojih postupaka.