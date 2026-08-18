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Američki predsednik Donald Tramp snažno je negirao navode o diplomatskim pregovorima sa Islamskom Republikom Iran, uprkos potpuno drugačijim tvrdnjama koje je samo dan ranije izneo njegov viši savetnik i zet Džared Kušner.

Kušner je juče izašao u javnost sa tvrdnjom da su održani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Priznao je da Teheran trenutno još nije spreman da pristane na sporazum koji bi u potpunosti zadovoljio očekivanja i zahteve Vašingtona.

Međutim, Tramp je brzo demantovao ove navode, pokazujući jasnu neusklađenost unutar same administracije. U svojoj poslednjoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik je rekao sledeće: "Nema nikakvih razgovora ili konverzacija koje su u toku, niti su planirane, sa Islamskom Republikom Iran".

Pored demantija, Tramp je iskoristio priliku da potvrdi da američka blokada iranskih luka ostaje čvrsto na snazi.

Osvrćući se na bezbednosnu i ekonomsku situaciju na Bliskom istoku, Tramp je rekao da je strateški važan Ormuski moreuz "otvoren i operativan".

Uprkos ovim uveravanjima, podaci sa terena pokazuju da je komercijalni brodarski saobraćaj u ovoj oblasti dramatično smanjen u poređenju sa periodom pre izbijanja rata.

Dodatnu zabunu je unela i Trampova izjava u kojoj tvrdi da su "sve mine uklonjene ili detonirane".

Ova izjava je privukla pažnju analitičara jer dolazi nakon niza njegovih ranijih, kontradiktornih tvrdnji o tome da li su mine ikada postavljene u ovom moreuzu, inače jednom od najvažnijih plovnih puteva za globalno snabdevanje naftom.