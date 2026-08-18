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Belgija razmatra mogućnost da Ukrajina koristi zamrznutu rusku imovinu, ali tako da se pravni, finansijski i sistemski rizici takve odluke podele sa drugim državama EU, izjavio je belgijski ministar spoljnih poslova Maksim Prevo tokom današnje posete Kijevu.

"Belgija ne može da sama snosi rizik da potencijalno mora da za 10-15 godina vrati ta sredstva Rusiji", rekao je Prevo, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne na svom sajtu.

U EU je zamrznuto 210 milijardi evra ruske imovine, od čega je velika većina u belgijskom centru hartija od vrednosti Juroklir.

Krajem 2025. godine Brisel se usprotivio direktnoj zapleni i prenosu tih sredstava na Kijev, pozivajući na evropski mehanizam solidarnosti za raspodelu finansijskih garancija.

"Ta solidarnost se nikada nije ostvarila verovatno zato što su mnoge druge države takođe prepoznale rizike i nisu želele da ih dele", rekao je Prevo i ukazao da je taj rizik neprihvatljiv za belgijski budžet, dodavši da taj stav ne odražava manjak podrške Kijevu.

Rekao je da su stručnjaci identifikovali velike sistemske rizike po stabilnost evropskih finansijskih tržišta koji moraju da budu neutralisani pre nego što se donese bilo kakva odluka o sudbini zamrznutih ruskih sredstava.