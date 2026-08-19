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Američki razarač sa oko 300 mornara pretrpeo je veliki kvar u Tihom okeanu prošlog meseca, zbog čega je četiri dana bio bez struje, potvrdila je Ratna mornarica SAD u saopštenju.

"USS Benfold" je 24. jula "prijavio inženjerski kvar koji je uključivao njegove generatore, što je izazvalo gubitak struje", rekao je portparol Ratne mornarice, komodor Metju Komer u saopštenju.

Posada je danima bila bez vode za piće, obroka, funkcionalnih WC-a i klima uređaja, naveo je Komer o slučaju za koji se saznalo tek u petak od specijalizovanog servisa vesti o mornarici USNI News.

Pentagon se suočava sa krupnim pitanjima o kvalitetu života na brodovima Ratne mornarice i sposobnosti da snabdeva brodove tokom sukoba sa Iranom.

Opozicioni poslanici Demokrata traže na istragu uslova na nosaču aviona "USS Abraham Linkoln" o kojem su izveštaji prošle nedelje otkrili da je posle rekordnih 250 neprekidnih dana na moru, imao nestašicu zaliha, uključujući hranu i higijenske proizvode, a članovi posade su pod stresom i neki lošeg mentalnog zdravlja.

USS Abraham Linkoln Foto: Vikipedija

Komer je naglasio da nije bilo povređenih među posadom "Benfolda" "koji su pokazali otpornost, hrabrost, profesionalizam i nepokolebljivu postojanost u svom odgovoru" na teškoće zbog kvara, ali da je brodu bila potrebna pomoć udarne grupe nosača aviona "Džordž Vašington". ;Krstarica "USS Robert Smols" iz njegove pratnje je dostavila hranu obroke pokvarenom razaraču.

Komer je rekao da je "Benfold" morao biti odvučen u zaliv Subik, na Filipinima, radi popravke, gde je stigao 28. jula. Posadi je potom obezbeđena hrana i smeštaj van broda. "Benfold" je 8. avgusta isplovio iz te baze i "svi inženjerski, borbeni sistemi i sistemi za podršku posade su normalno funkcionisali", piše u saopštenju.

Brodovi udarne grupe "Džordž Vašington", uključujući nosač aviona "USS Džordž Vašington", primećeni su kako plove ka Bliskom istoku. Očekivalo se da će taj nosač aviona zameniti "Linkoln", za koji je vršilac dužnosti sekretara mornarice, Hung Cao, prošle nedelje rekao da će se uskoro vratiti kući.

To bi ostavilo Tihi okean bez prisustva američkih nosača aviona neodređeno vreme.

Trampova administracija vidi Kinu, dominantnu silu u tom regionu, kao "ustaljenu silu" koju samo treba odvratiti od dominacije nad SAD ili njihovim saveznicima, a ne vidi je kao glavnog globalnog protivnika kakvim je smatrana u vreme administracije bivšeg predsednika Džozefa Bajdena.