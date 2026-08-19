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Transakcije sa Iranom obustavljene do daljeg

Transakcije sa Iranom obustavljene do daljeg

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Ujedinjeni Arapski Emirati(UAE) obustavili su sve trgovinske i finansijske aktivnosti, razmene i transakcije sa Iranom zbog eskalacije u regionu, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova UAE.

U saopštenju se navodi da su transakcije sa Iranom obustavljene do daljeg,

Ističe se da eskalacija u regionu ugrožava regionalni i međunarodni mir i bezbednost.

Iran odbacuje optužbe o raketnom napadu na UAE kao "neosnovane"

Iran je odbacio optužbe Ujedinjenih Arapskih Emirata da je lansirao dve balističke rakete na zemlju, a portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei nazvao je tvrdnju "neosnovanom".

Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Bagaei je rekao da "potpuno odbacuje" tvrdnje UAE i izrazio žaljenje zbog onoga što je opisao kao optužbe protiv Irana, rekavši da je takvo ponašanje "suprotno principu dobrosusedstva" i potkopava napore za izgradnju poverenja i sprečavanje eskalacije nesigurnosti u regionu.

"Optuživanje Islamske Republike Iran protivreči principu dobrosusedskih odnosa i ometa napore za izgradnju poverenja među zemljama regiona", saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju na svom zvaničnom Telegram kanalu.

Bagaei je pozvao "sve regionalne stranke" da se uzdrže od iznošenja neosnovanih optužbi protiv Irana.

"Pozivamo sve regionalne stranke da izbegavaju neosnovane optužbe protiv Irana", saopštilo je ministarstvo.

Portparol je rekao da svaka procena situacije mora uzeti u obzir ono što je nazvao kontinuiranim "zlonamernim akcijama" Sjedinjenih Država i Izraela protiv regionalnog mira i bezbednosti, ukazujući na ono što je opisao kao istoriju operacija pod lažnom zastavom u regionu.