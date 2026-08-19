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Izrael je potvrdio da je izveo noćne vazdušne napade na sirijski vojni aerodrom, za koji tvrdi da je Turska planirala da ga iskoristi za raspoređivanje svojih snaga.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su Izrael i Sirija postigli dogovor o održavanju statusa kvo po pitanju bezbednosti, a da je Sirija bila na pragu da taj dogovor prekrši dozvoljavajući raspoređivanje turskih trupa u vazduhoplovnoj bazi u blizini Alepa, preneo je Tajms of Izrael.

U saopštenju se navodi da je Tel Aviv više puta upozoravao Siriju da bi takvo raspoređivanje snaga predstavljalo pretnju po bezbednost Izraela.

"Sirija je odlučila da zanemari ta upozorenja", navodi se u saopštenju i dodaje da Izrael "neće tolerisati pretnje svojoj bezbednosti i da bi pozdravio povratak na status kvo".

Neimenovani turski zvaničnik je ranije danas negirao u izjavi za "Tajms of Izrael" da Ankara nastoji da uspostavi vojno prisustvo u vazduhoplovnoj bazi u blizini Alepa.

Sirijski vojni izvor rekao je ranije danas za Al Džaziru da su izraelski borbeni avioni gađali sa pet projektila glavnu pistu vojnog aerodroma Abu el Duhur u istočnom delu sirijske provincije Idlib, nanevši znatnu materijalnu štetu, a da nije bilo povređenih.

Izvor je dodao da su izviđački avioni nadletali to područje satima pre vazdušnih udara.

Sirijski državni mediji javili su da je baza pogođena jutros u osam vazdušnih udara, što je prouzrokovalo štetu, a da žrtava nije bilo.

Kurir.rs/Tajms of Izrael