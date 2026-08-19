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Mihailo Fedorov (35), smenjeni ukrajinski ministar odbrane, pozvao je na održavanje predsedničkih izbora u ratnim uslovima.

BBC navodi da ovaj potez Fedorova mnogi vide kao najveći izazov vlasti predsednika Volodimira Zelenskog od izbijanja rata sa Rusijom u februaru 2022. godine.

- Demokratija ne može da bude talac Rusije - kazao je Fedorov (35) u video snimku objavljenom na Jutjubu sinoć, dodajući da se Ukrajina bori "upravo zato što želi da ostane slobodna evropska država".

Britanski medijski servis podseća da su od početka ruske invazije svi izbori obustavljeni, pošto je u Ukrajini na snazi vanredno stanje.

Fedorov je neočekivano smenjen sa mesta ministra odbrane krajem jula, samo šest meseci nakon imenovanja, a u video obraćanju nije spomenuo Zelenskog po imenu.

Zelenski još uvek nije odgovorio na ovu objavu Fedorova, čija je smena izazvala proteste širom zemlje.

Fedorovu se pripisuju zasluge da je tokom mandata uneo novu energiju u ministarstvo, vodio borbu protiv korupcije i koristio dostupne podatke za analizu i pokušaj poboljšanja učinka na prvoj liniji fronta.

Smena nakon tenzija sa generalom Sirskim

Njegova smena je povezivana sa tenzijama između Fedorova i generala Oleksandra Sirskog, glavnokomandujućeg ukrajinske vojske.

Sirski je smenjen nekoliko nedelja posle Fedorova, nakon što su nedelje protesta izvršile pritisak na Zelenskog da to učini.

Fedorov nije dao nikakve naznake o političkim planovima u obraćanju na Jutjubu i umesto toga je usredsredio priču na potrebu za "legalnim, bezbednim i realističnim mehanizmom koji će omogućiti Ukrajini da obnovi potpuni demokratski proces čak i usred dugotrajnog rata".

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

On je dodao je da se zemlja suočava sa "sistemskom krizom upravljanja" i da se "plaši promena", ukazavši na korupciju u Ukrajini kao jednu od stvari koje štete ratnim naporima zemlje.

Fedorovljeva objava usledila je nekoliko sati nakon što je Zelenski zvanično imenovao Jevhena Hmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Sirski, bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Kijev indipendent navodi da Hmarinu nominaciju mora da odobri parlament, a glasanje o tome u Kijevu očekuje se već danas.

Ko je Jevhen Hmara?

Navodi se da je Hmara veteran Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), koji je ranije komandovao njenim Centrom za specijalne operacije "Alfa", nadgledajući napade dronovima dugog dometa u Rusiji.

Hmara je takođe vodio operaciju oslobađanja Zmijskog ostrva 2022, koje je narednog leta obišao i sam Zelenski, a imenovan je za vršioca dužnosti šefa SBU u januaru 2026. godine nakon što je Vasil Maljuk podneo ostavku.

1/5 Vidi galeriju Jevhen Hmara nominovan za novog ukrajinskog ministra odbrane Foto: Ukrainian Presidential Press Off, Jane Barlow/Pool PA

BBC podseća da su Fedorovu nuđene i druge pozicije u ukrajinskoj vladi, uključujući i poziciju vicepremijera za vojne inovacije, ali je on to odbio i rekao da bi se vratio samo na funkciju ministra odbrane.

Fedorov je, dok je bio ministar za digitalnu transformaciju, osnovao dobrovoljačku "IT vojsku Ukrajine" koja je pokrenula sajber napade na Ruse u prvim danima nakon početka invazije.

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kasnije je vodio uspešnu kampanju prikupljanja sredstava za projekat pod nazivom "Armija dronova" i uneo elemente "igranja video igara" u rat, osmislivši sistem koji je ukrajinskim vojnim jedinicama dodeljivao poene za pogađanje ruskih ciljeva.

Zasluge Fedorova

Kao ministar odbrane, nastavio je da se fokusira na dronove, visokotehnološko ratovanje i nabavku naoružanja, a zatražio je od Ilona Maska, osnivača kompanije "Spejseks", da spreči Rusiju da koristi satelite Starlink za napade dronovima na Ukrajinu.

1/5 Vidi galeriju Nastavak protesta u Ukrajini zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Printskrin/BBC

Ovaj potez je zaslužan za značajan poremećaj u operacijama i napredovanju Rusije na frontu.

Ukrajina je poslednjih nedelja pojačala napade dugog dometa širom Rusije, lansirajući stotine dronova koji su ciljali rafinerije nafte i skladišta tamošnje najveće kompanije za onlajn prodaju "Vajldberis".

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Britanski premijer Endi Bernam potvrdio je sinoć punu podršku Ukrajini nakon što je Moskva upozorila da će London da će da "plati" nakon potvrde da su dronovi iz Velike Britanije korišćeni u nedavnim ukrajinskim napadima u Rusiji.