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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je kasno sinoć da odlaže za tri dana uvođenje novih carina od 50 odsto na kanadsku robu, koje je trebalo da stupe na snagu u ponoć, navodeći da su dve zemlje postigle dogovor.

Sat kasnije, kanadski premijer Mark Karni izjavio je da je "postignut značajan napredak iako predstoji još važnog posla", prenosi Rojters.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) naveo da je obustavio carine "s obzirom na to da su Kanada i SAD, pod uslovom finalizacije dokumenata, postigle dogovor".

Tramp i Karni razgovarali su juče, drugi put ove nedelje, dok njihovi pregovarači nedeljama vode intenzivne pregovore.

"Kanada ostaje usredsređena na izgradnju snažnije, nezavisnije i konkurentnije ekonomije", izjavio je Karni.

Kako se navodi na sajtu Bele kuće, Tramp je rekao da je dobio uveravanja od Kanade da će se pozabaviti zabrinutošću SAD u vezi sa carinama na mlečne proizvode, alkoholna pića i motorna vozila.

Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

Zvaničnici SAD nisu izneli dodatne detalje, a kanadska vlada nije potvrdila sadržaj dogovora.

Gotovo 72 odsto kanadskog prošlogodišnjeg izvoza bilo je namenjeno tržištu u Americi.

Trampova administracija bi morala da bude oprezna u pogledu nametanja velike nove carine - koju bi plaćali američki uvoznici i potom troškove prebacivali na potrošače kroz više cene - jer su u novembru izbori za Kongres, na polovini mandata američkog predsednika.

Američki birači su već frustrirani visokim troškovima života.

Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

Kanađani bi želeli oslobađanje od američkih carina na čelik i aluminijum, kao i na meko drvo, za koje Amerika tvrdi da dobija nepravedne vladine subvencije.

Tramp je carine učinio centralnim delom svoje ekonomske agende za drugi mandat.

Prošle godine je uveo dvocifrene stope na uvoz iz gotovo svake zemlje na svetu.

(Kurir.rs/Beta)

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