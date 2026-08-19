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Zvanični podaci pokazuju da su od januara do jula glavni ekonomski pokazatelji Kine, kao što su proizvodnja, uslužna industrija i spoljna trgovina, postigli rast, a ekonomske aktivnosti zemlje su se neprekidno razvijale i nastavile da se poboljšavaju. Analitičari su primetili da to ne samo da ukazuje na visoku održivost kineske ekonomije, već i daje podsticaj rastu globalne ekonomije.

Ove godine, geopolitički sukobi nastavili su eskalaciju, međunarodno tržište energije je fluktuiralo, a oporavak globalne ekonomije suočio se sa brojnim izazovima. Nedavno su Svetska banka i Međunarodni monetarni fond objavili svoje najnovije izveštaje, smanjujući prognoze rasta globalne ekonomije za 0,1 poen ove godine. Ali, zašto kineska ekonomija može da nastavi sa poboljšanjem? Vang Sijaosung, profesor na ekonomskoj akademiji Univerziteta Ženmin, rekao je da se kineska vlada usredsredila na sprovođenje aktivne i perspektivne makroekonomske politike, neprekidno produbljujući reforme i širenje otvorenosti na visokom nivou za spoljni svet, kako bi postigla napredak i pouzdano promovisala visokokvalitetni razvoj.

Kao druga najveća ekonomija na svetu, Kina ima najnapredniji industrijski sistem i izuzetno veliko tržište, sa širokim prostorom za manevrisanje i visokom otpornošću na rizike. U prvih sedam meseci ove godine, dodata vrednost industrije većeg obima povećala se za 5,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna maloprodaja socijalnih potrošačkih proizvoda i usluga je porasla 2,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ovi brojevi ukazuju na stabilnost kineske ekonomije. Kao drugo po veličini potrošačko tržište u svetu, stabilnost kineske ekonomije takođe je „porodila“ očekivanja stabilnog razvoja u preduzećima iz inostranstva. Zahvaljujući aktivnom razvoju novih industrija, kao što su veštačka inteligencija, ekološka i niskougljenična industrija, novi ekonomski zamah Kine ubrzao je ekonomski rast. Kineska prerađivačka industrija ubrzala je transformaciju u srednju i elitnu kariku proizvodnog lanca i lanca vrednosti, a pomoćna uloga nove kinetičke energije u ekonomskom razvoju nastavlja da raste.