PROMENA NA KLJUČNOM POMORSKOM PUTU ZA TRANSPORT NAFTE I GASA

PROMENA NA KLJUČNOM POMORSKOM PUTU ZA TRANSPORT NAFTE I GASA

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Bitka za kontrolu nad Ormuskim moreuzom postala je centralna tačka rata Irana i Amerike.

Tokom proteklih nekoliko meseci i Vašington i Teheran su su tvrdili da imaju kontrolu nad ključnim pomorskom rutom za prevoz nafte i gasa na tom području koja pokriva 20 odsto globalne trgovine energentima, a suprotstavljena retorika izazivala je značajnu zabunu i sumnje u ove izjave.

CNN navodi da su. međutim, dokazi trenutno jasno pokazuju sledeće: zahvaljujući američkoj Ratnoj mornarici koja patrolira moreuzom SAD dobijaju na značaju – a Iran gubi veliki deo kontrole nad kritičnim plovnim putem.

Više od 80 odsto brodova koji su prošli kroz Ormuski moreuz u poslednje dve nedelje išlo je omanskom rutom – brodskim kanalom koji su odobrile UN, a kojem se Iran žestoko protivi – prema podacima kompanije "Kpler", koja prati brodove koristeći transpondere i satelitske podatke.

Iran je, nakon što je proglasio da je moreuz pod njegovom kontrolom, napao desetine brodova koji su pokušali da prođu plovnim putem duž severne obale Omana.

Ignorišu iranske zahteve

Uprkos riziku, većina brodova se u poslednje vreme odlučila da ignoriše iranske zahteve i prođe kroz moreuz uz obećanje zaštite koje su dobili od američkih pomorskih snaga.

- Sve više izgleda kao da je Iran bar delimično izgubio kontrolu nad moreuzom - kazao je Homajun Falakšahi, šef analize transporta sirove nafte u "Kpleru".

To je u oštroj suprotnosti s onim što je beleženo pre samo pre mesec dana, kada je "Kpler" nije registrovao praktično nikakav brodski saobraćaj preko omanske rute.

1/9 Vidi galeriju Tankeri u Ormuskom moreuzu Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/ ISNA NEWS/ISNA NEWS AGENCY, STR/AP

Naglo smanjenje saobraćaja rutom duž iranske obale, na kojoj Teheran insistira, sprečilo ga je u nameri da naplaćuje putarine na brodski saobraćaj kroz moreuz, kako činio tokom proleća.

Američka televizija navodi da istek Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana, čiji je 60-dnevni rok za put ka trajnom miru okončan u ponedeljak, teoretski omogućava Iranu da već ove nedelje ponovo počne da naplaćuje putarine.

Ali, prema "Kpleru", izgleda da Iran nije u mogućnosti da to to ponovo čini.

- Iranski zahtev za naplatu putarina je nešto što većina ljudi na Bliskom istoku ne želi da ispuni i nije to činila. Dakle, omanska ruta apsolutno ima najviše smisla - rekao je Den Pikering, osnivač i glavni investicioni direktor kompanije "Pikering enerdži partners".

Šta su uradili Kuvajt, Saudijska Arabija i UAE

Prema rečima Endija Lipoua, prvog čoveka kompanije "Lipou oil asosiejts", Kuvajt, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su iznajmili veoma velike brodove za prevoz sirove nafte (Very Large Crude oil Carriers - VLCC) – najveće tankere za naftu – za tranzit iz Persijskog zaliva preko Ormuskog moreuza, a zatim prebacivanje nafte na manje tankere kupaca van opasne zone u Omanskom zalivu.

1/10 Vidi galeriju USS Abraham Linkoln nosač aviona Foto: Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Da bi izbegli iranske napade, isključivali su svoje transpondere, često to čineći nedeljama zaredom.

Čini se da je taj takozvani saobraćaj "u tami" promakao i neke servise za praćenje pomorskih podataka poput "Kplera".

Iako se neki mogu od brodova mogu locirati satelitom, teže ih je pratiti tradicionalnim sredstvima.

Međutim, Amerika je, zahvaljući značajnom vojnom silom koju poseduje na tom području, u stanju da prati sve brodove koji prolaze kroz moreuz i prijavila je znatno veći broj isporuka nafte nego što je većina tradicionalnih procena ranije ukazivala.

1/7 Vidi galeriju Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske Foto: HANDOUTS HANDOUT/IRANIAN ARMY OFFICE, Dirgantara / Alamy / Profimedia, IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE HANDOUT/IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE

Kris Rajt, američki ministar enegetike, prošle nedelje izjavio da je kombinovani tranzit nafte kroz moreuz i preusmeravanje oko plovnog puta iznosio oko 15 miliona barela dnevno tokom samo jedne nedelje, što je već mnogo bliže proseku od 20 miliona barela pre rata.

Ni Amerika nema punu kontrolu

CNN ocenjuje da je to navelo američkog predsednika Donalda Trampa da u ponedeljak izjavi da SAD imaju "potpunu kontrolu nad moreuzom", tvrdnju koju je često ponavljao tokom sukoba.

1/10 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na skupu u Las Vegasu u Nevadi Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA, Mark Schiefelbein/AP

Ipak kontinuirani iranski napadi i obim tranzita nafte koji je i dalje znatno ispod nivoa od pre rata ukazuju na to da SAD ne kontrolišu u potpunosti Ormuski moreuz, ali do definitivno ne čini ni Iran.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Tramp je juče u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio mapu Ormuskog moreuza iznad koje piše da je to područje "NOVA američka teritorija", nakon što je Mohamed Bager Galibaf, predsednik iranskog parlamenta i vođa pregovaračkog tima Teherana, naveo listu zahteva koje SAD moraju da ispune pre nego što Ormuski moreuz ponovo bude otvoren za saobraćaj.