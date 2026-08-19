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Slovenija planira nabavku 3.000 raketa vazduh-zemlja za potrebe svojih oružanih snaga, a prve isporuke očekuju se 2028. godine. Prema planu, biće nabavljeno ukupno 1.500 raketa te godine, dok bi preostalih 1.500 trebalo da bude isporučeno 2029. godine.

Ministarstvo odbrane Slovenije navodi da je reč o redovnom popunjavanju zaliha municije, dok vrednost nabavke za sada nije poznata jer je postupak javne nabavke u toku. Finansijska sredstva za projekat već su predviđena finansijskim planom Oružanih snaga Slovenije za 2028. i 2029. godinu, kao i planom razvojnog programa koji je deo budžetske dokumentacije.

Raketama dometa do 3.000 metara biće opremljena avijacija Slovenačkih oružanih snaga, a koristiće se za direktnu podršku kopnenim snagama Slovenije i NATO-a. Piloti i zajednički kontrolori koristiće ih i tokom obuke i vežbi.

Iz Ministarstva odbrane ističu da nabavka nije direktno povezana sa obavezom Slovenije prema NATO-u da povećava izdvajanja za odbranu na dva odsto bruto domaćeg proizvoda, već da je reč o redovnom obnavljanju postojećih zaliha municije.

Odluka o pokretanju nabavke doneta je 2. marta ove godine, a Ministarstvo odbrane je u međuvremenu produžilo rok za dostavljanje ponuda do 2. septembra. Novi rok usledio je nakon zahteva jednog od potencijalnih ponuđača, objavljenog na portalu javnih nabavki.