OVO JE BRAČNI PAR STRADAO U PADU HELIKOPTERA U GRČKOJ! Aleksandar sa ženom krenuo na medeni mesec, pa zajedno otišli u SMRT, a ovo je GLAVNI UZROK tragedije?
Britanski bračni par Aleksandar Kromi (31) i Mari Ebert (30) iz Londona, kao i grčki pilot Jorgos Raikos (53), poginuli su u padu privatnog helikoptera na ostrvu Sifnos, gde su mladenci putovali na medeni mesec.
Prema preliminarnim saznanjima grčke policije, do nesreće je došlo neposredno pre sletanja, a kao glavni uzrok sumnja se na mehanički kvar na letelici.
Čudna buka i otkazivanje motora
Nadležni organi su se u utorak fokusirali na "čudnu buku" za koju se navodi da je letelica, privatno iznajmljeni "Bell 206", ispuštala pre nego što je pala na zemlju i eksplodirala pri udaru.
"Možemo da potvrđujemo da je dvoje putnika, Mari Ebert i Aleksander Kromi, poginulo u incidentu u ponedeljak uveče", rekao je jedan policijski zvaničnik.
Tragičan kraj mladog bračnog para
Ebert i Krome, starosti 30 i 31 godinu, koji su živeli u Londonu, izabrali su Sifnos za medeni mesec nakon što su se nedavno venčali.
Zvaničnici u Sirosu, administrativnom centru Egejskog mora, identifikovali su pilota kao Giorgosa Raikosa (53), navodeći da je bio bivši oficir ratnog vazduhoplovstva i "izuzetno iskusan".
Jedan dobro obavešteni izvor izjavio je: "Fokus istrage sada je na helikopteru i mogućem kvaru motora. Ono što se dogodilo jeste prava tragedija".
Snimci kamera i svedočenja meštana
Zamenik gradonačelnika Sifnosa, Manolis Funtolakis, rekao je za grčku televiziju: "Ljudi u okolini su posvedočili da su čuli helikopter kako pravi buku, neku čudnu buku, verovatno usled mehaničkog kvara u vazduhu, i zato što se elisa ponašala neobično".
Analiziraju se i snimci sa nadzornih kamera na kojima se vidi kako letelica gubi kontrolu i spiralno pada dok se približavala helidromu na ostrvu, u blizini sela Ezambela.
Opraštanje od stradalih kolega
Portparol kompanije za upravljanje imovinom "Blekstoun", gde je Krome radio kao potpredsednik u sektoru za rešenja u oblasti privatnog kapitala, naveo je u izjavi dostavljenoj agenciji "Press Association": "Šokirani smo tragičnom smrću troje ljudi, uključujući našeg kolegu Aleksa Kromea i njegovu suprugu Mari Ebert, koji su proslavljali svoj medeni mesec. Aleks je bio voljen od strane svih koji su ga poznavali i radili sa njim u kompaniji "Blekstoun", i naše misli i molitve su sa njegovim najbližima".
Prema njegovom LinkedIn profilu, Krome je radio u kompaniji "Blekstoun" četiri godine, prvo kao saradnik u sektoru za privatni kapital, pre nego što je prošlog januara unapređen u potpredsednika.
Portparol konsultantske kuće "Bein end Kompani", gde je Ebert, prema njenoj LinkedIn stranici, radila kao viši specijalista, izjavio je: "Šokirani smo vestima o tragičnoj nesreći u Grčkoj u kojoj su stradali naša koleginica i njen suprug. Naše misli i podrška su sa njihovim porodicama u ovom veoma teškom trenutku".
Hitne mere i obustava letova
Očekuje se da će nad svim telima biti izvršena dodatna veštačenja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Grčko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da istragu o nesreći vodi Nacionalna organizacija za istraživanje vazduhoplovnih i železničkih nesreća i bezbednost saobraćaja.
Do utorka popodne, grčka uprava za civilno vazduhoplovstvo navodno je povukla iz upotrebe sve helikoptere tipa „Bell 206“ do daljeg.
Srušio se nadomak kuća i manastira
Grčki javni servis ERT citirao je Antonisa Zambelisa, lokalnog meštanina, koji je rekao: "Helikopter se srušio oko 50 metara od kuća u kojima je bilo ljudi i oko 50 metara od mesta za sletanje pored manastira Panagija tis Vrisis".
Gusti dim obavio je mesto nesreće nakon što se helikopter zapalio i pretvorio u vatrenu kuglu. Spasioci koji su požurili da ugase plamen naknadno su pronašli tela sve tri žrtve.
Grčko ministarstvo infrastrukture i saobraćaja koordinisalo je istragu u utorak dok su visoki policijski zvaničnici pristizali na Sifnos.
"Šokirani smo i pokušavamo da se, zajedno sa nadležnim službama, nosimo sa posledicama ovog incidenta u blizini helidroma", izjavila je gradonačelnica ostrva, Marija Nadali.
Popularnost helikopterskog prevoza u Grčkoj
Iznajmljivanje privatnih helikoptera postalo je sve popularnije u Grčkoj, a turisti ih sve češće čarteruju kako bi putovali između ostrva u Jonskom i Egejskom moru.
Nekada smatran udaljenim, Sifnos se nalazi oko 195 kilometara jugoistočno od Atine i potrebno je nekoliko sati da se do njega stigne trajektom.
(Kurir.rs/Gardijan)