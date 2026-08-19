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Britanski bračni par Aleksandar Kromi (31) i Mari Ebert (30) iz Londona, kao i grčki pilot Jorgos Raikos (53), poginuli su u padu privatnog helikoptera na ostrvu Sifnos, gde su mladenci putovali na medeni mesec.

Prema preliminarnim saznanjima grčke policije, do nesreće je došlo neposredno pre sletanja, a kao glavni uzrok sumnja se na mehanički kvar na letelici.

Čudna buka i otkazivanje motora

Nadležni organi su se u utorak fokusirali na "čudnu buku" za koju se navodi da je letelica, privatno iznajmljeni "Bell 206", ispuštala pre nego što je pala na zemlju i eksplodirala pri udaru.

"Možemo da potvrđujemo da je dvoje putnika, Mari Ebert i Aleksander Kromi, poginulo u incidentu u ponedeljak uveče", rekao je jedan policijski zvaničnik.

Tragičan kraj mladog bračnog para

Ebert i Krome, starosti 30 i 31 godinu, koji su živeli u Londonu, izabrali su Sifnos za medeni mesec nakon što su se nedavno venčali.

Zvaničnici u Sirosu, administrativnom centru Egejskog mora, identifikovali su pilota kao Giorgosa Raikosa (53), navodeći da je bio bivši oficir ratnog vazduhoplovstva i "izuzetno iskusan".

Jedan dobro obavešteni izvor izjavio je: "Fokus istrage sada je na helikopteru i mogućem kvaru motora. Ono što se dogodilo jeste prava tragedija".

Snimci kamera i svedočenja meštana

Zamenik gradonačelnika Sifnosa, Manolis Funtolakis, rekao je za grčku televiziju: "Ljudi u okolini su posvedočili da su čuli helikopter kako pravi buku, neku čudnu buku, verovatno usled mehaničkog kvara u vazduhu, i zato što se elisa ponašala neobično".

Analiziraju se i snimci sa nadzornih kamera na kojima se vidi kako letelica gubi kontrolu i spiralno pada dok se približavala helidromu na ostrvu, u blizini sela Ezambela.

Opraštanje od stradalih kolega

Portparol kompanije za upravljanje imovinom "Blekstoun", gde je Krome radio kao potpredsednik u sektoru za rešenja u oblasti privatnog kapitala, naveo je u izjavi dostavljenoj agenciji "Press Association": "Šokirani smo tragičnom smrću troje ljudi, uključujući našeg kolegu Aleksa Kromea i njegovu suprugu Mari Ebert, koji su proslavljali svoj medeni mesec. Aleks je bio voljen od strane svih koji su ga poznavali i radili sa njim u kompaniji "Blekstoun", i naše misli i molitve su sa njegovim najbližima".

Prema njegovom LinkedIn profilu, Krome je radio u kompaniji "Blekstoun" četiri godine, prvo kao saradnik u sektoru za privatni kapital, pre nego što je prošlog januara unapređen u potpredsednika.

Portparol konsultantske kuće "Bein end Kompani", gde je Ebert, prema njenoj LinkedIn stranici, radila kao viši specijalista, izjavio je: "Šokirani smo vestima o tragičnoj nesreći u Grčkoj u kojoj su stradali naša koleginica i njen suprug. Naše misli i podrška su sa njihovim porodicama u ovom veoma teškom trenutku".

Hitne mere i obustava letova

Očekuje se da će nad svim telima biti izvršena dodatna veštačenja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Grčko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da istragu o nesreći vodi Nacionalna organizacija za istraživanje vazduhoplovnih i železničkih nesreća i bezbednost saobraćaja.

Do utorka popodne, grčka uprava za civilno vazduhoplovstvo navodno je povukla iz upotrebe sve helikoptere tipa „Bell 206“ do daljeg.

Srušio se nadomak kuća i manastira

Grčki javni servis ERT citirao je Antonisa Zambelisa, lokalnog meštanina, koji je rekao: "Helikopter se srušio oko 50 metara od kuća u kojima je bilo ljudi i oko 50 metara od mesta za sletanje pored manastira Panagija tis Vrisis".

Gusti dim obavio je mesto nesreće nakon što se helikopter zapalio i pretvorio u vatrenu kuglu. Spasioci koji su požurili da ugase plamen naknadno su pronašli tela sve tri žrtve.

Grčko ministarstvo infrastrukture i saobraćaja koordinisalo je istragu u utorak dok su visoki policijski zvaničnici pristizali na Sifnos.

"Šokirani smo i pokušavamo da se, zajedno sa nadležnim službama, nosimo sa posledicama ovog incidenta u blizini helidroma", izjavila je gradonačelnica ostrva, Marija Nadali.

Popularnost helikopterskog prevoza u Grčkoj

Iznajmljivanje privatnih helikoptera postalo je sve popularnije u Grčkoj, a turisti ih sve češće čarteruju kako bi putovali između ostrva u Jonskom i Egejskom moru.