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Indijska federalna policija podigla je optužnicu protiv supruga i svekrve manekenke i glumice Tviše Šarme (33), koja je pronađena mrtva u svom domu u Bopalu 12. maja, svega pet meseci nakon venčanja. Njena smrt izazvala je veliku pažnju javnosti i medija, uz navode o mogućem ubistvu i samoubistvu.

Centralni istražni biro (CBI) tereti Tvišinog supruga Samarta Singa, po zanimanju advokata, i njegovu majku Giribalu Sing, penzionisanu sudiju, za podsticanje na samoubistvo i zlostavljanje. Oboje su odbacili optužbe. Majka i sin uhapšeni su ubrzo nakon Tvišine smrti i od tada se nalaze u pritvoru.

U optužnici od 600 stranica, koju je CBI podneo sudu prošle nedelje, navodi se da žrtva "nije imala drugog izbora nego da okonča svoj život zbog stalnog mentalnog zlostavljanja kojem je bila izložena od strane oboje optuženih".

Prema optužnici, istraga je pokazala da je Samart više puta zlostavljao i vređao Tvišu nakon njihovog venčanja. On je bio u bekstvu neko vreme nakon njene smrti.

Tviša Šarma sa suprugom Samartom Singom Foto: Društvene Mreže

Tvišina porodica: Prisilili su je na abortus

"Giribala Sing je povremeno podsticala svog sina da mentalno zlostavlja suprugu", dalje se navodi u dokumentu. Tviša Šarma je bila model i glumica. 2012. godine pobedila je na takmičenju lepote i postala Mis Pune u zapadnoj Indiji.

Učestvovala je u brojnim reklamnim kampanjama i glumila u telugu filmu, a poslednjih godina radila je u marketingu.

Upoznala je Samart preko aplikacije za upoznavanje u februaru 2025. godine, a venčali su se u decembru iste godine. Slučaj je izazvao značajno interesovanje javnosti jer se u Indiji od članova pravosuđa očekuje da budu uzori u društvu. Tvišini roditelji i braća tvrde da su je muž i svekrva mučili zbog zahteva za miraz i da je na kraju ubijena.

Giribala Sing, s druge strane, nazvala je optužbe neosnovanim i tvrdi da je Tviša imala problema sa mentalnim zdravljem i da je sebi oduzela život.

Prema rečima njene porodice, najveći sukob je izbio u aprilu nakon što je zatrudnela. Optužuju njenog muža i svekrvu da su dovodili u pitanje njen moral, tvrdeći da je nosila tuđe dete i primoravali je da abortira u prvoj nedelji maja.

Tviša Šarma sa suprugom Samartom Singom Foto: Društvene Mreže

Advokat Giribale Sing: Nema dokaza o uznemiravanju

Giribala Sing je odbacila optužbe i kaže da je sama Tviša insistirala na abortusu jer nije želela decu. Ankur Pandej, advokat Tvišine porodice, rekao je za BBC Hindi da je CBI pozvao delove krivične prijave za saučešće u samoubistvu, što znači da istraga tretira smrt kao samoubistvo.

Dodao je da je CBI zatražio dozvolu od suda da nastavi istragu. Istražitelji su rekli da će, ako se pojave novi dokazi, istražiti ulogu drugih ljudi i podneti dodatnu optužnicu ako je potrebno. Advokat Giribale Sing, Inoš Džordž Karlo, dao je izjavu za BBC. „Istraga nije pronašla dokaze za ranije tvrdnje o uznemiravanju i ubistvu zbog miraza.

Svekrva ju je optužila za promiskuitet

"To govorimo od početka, ali mediji nas nikada nisu slušali", rekao je on. Nekoliko dana nakon Tvišine smrti, bivša sudija je kritikovana jer je na konferenciji za novinare govorila o mentalnom zdravlju svoje snaje. Opisala ju je kao "liberalnu".