Slušaj vest

Podzemni bunkeri grade se za superbogate kako bi u slučaju smak sveta sačuvali svoja umetnička dela, automobile – pa čak i kolekcije vina, piše "San".

Kompanija "Brunig Mega Sejf" iskopava do 25 pećina u blizini alpskog sela Lungern, jugozapadno od Lucerna u Švajcarskoj.

Iskopani na više od 100 metara dubine unutar krečnjačke stene, ovi trezori su prvenstveno namenjeni skladištenju imovine.

Prirodna temperatura je konstantnih 13°C, što predstavlja savršene uslove za čuvanje vina i umetnina. Cene počinju od 455.000 funti i idu nagore, uz primamljivo obećanje o gotovo potpunoj bezbednosti.

Luksuz, strelište i bezbednosne provere kakve ima centralna banka

Na istoj lokaciji grade se i strelište, gastro-pab, skladište eksploziva i objekat za obuku vatrogasaca. Usled rastuće globalne nestabilnosti, uključujući ratove i pandemije, ove pećine se predlažu i kao ljudsko sklonište.

Kompanija "Brunig Mega Sejf" već pregovara sa oko tucet potencijalnih kupaca.

"Dodatni prostorni moduli dopunjuju vašu sigurnosnu pećinu tamo gde je potrebno više od same zaštite – na primer, za lične prostore za privremeni boravak, diskretne prostore za sastanke ili salone sa posebnom atmosferom", navodi se na veb-sajtu kompanije.

Ova bezbednosna firma tvrdi da počinje radove u Brinigu u januaru i navodi da će njeni trezori biti "uporedivi sa onima u Švajcarskoj nacionalnoj banci".

Tomas Gaser, predsednik kompanije Brünig Mega Safe, rekao je za RTS: "Prvo ćete morati da prođete kroz specijalni kontrolni punkt i izađete iz svog vozila: biće nekoliko bezbednosnih provera, koje naravno neće biti otkrivene javnosti".

"Dugo se Dubai smatrao bezbednim. Danas se taj osećaj sigurnosti dovodi u pitanje. Ljudi jednostavno žele da osiguraju deo svog bogatstva", dodaje on.

Trend među milijarderima: Od Zakerberga na Havajima do Gejtsa

Švajcarska već dugo koristi svoje planine za bezbedno skladištenje. Mnogi napušteni vojni bunkeri pretvoreni su u trezore ili čak centre za podatke.

Čitav koncept nije nov. Bezbednosne firme zarađuju na sve većem strahu od smaka sveta, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

Mark Zakerberg je, na primer, jedan od milijardera koji troše ogromne sume novca na prostrana, visoko obezbeđena imanja. Izvršni direktor kompanije META gradi sklonište od 1.400 hektara na havajskom ostrvu Kauaji.

Procenjeno na više od 200 miliona funti, imanje ima podzemno sklonište od 460 kvadratnih metara sa sopstvenim izvorima energije, zalihama hrane i vratima otpornim na eksplozije, a sve se vodi pod strogim bezbednosnim protokolima.

Izveštaji govore da Bil Gejts ima bunkere ispod svih svojih brojnih domova.