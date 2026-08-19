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"Lekovi su mi ukrali majčinstvo i moj život".

To je ono što tužioci navode da je pisalo u belešci pronađenoj u mobilnom telefonu Lindzi Klansi, a koja je poslednji put izmenjena dan pre nego što je u januaru 2023. godine davljenjem usmrtila svoje troje male dece.

"Bila sam najzdravija, najsrećnija mama", pisalo je u belešci nastaloj krajem decembra 2022. godine. "Vežbala sam svako jutro, meditirala i brinula o sebi kako bih bila najbolja svojoj deci. Sve dok mi lekovi na recept nisu ukrali sopstveno telo. Počelo je sa trunčicom postporođajne anksioznosti".

Sukob odbrane i tužilaštva u sudnici

Beleška koja je kratko prikazana u sudnici pružila je porotnicima na suđenju za trostruko ubistvo možda do sada najbolji uvid u perspektivu ove majke iz Masačusetsa o njenoj sopstvenoj borbi sa mentalnim zdravljem u periodu koji je prethodio ubistvima.

U drugim zapisima pronađenim u njenom telefonu, Klansi je detaljno opisala svoju anksioznost i depresiju, izazove u odgajanju dece i svoju neodlučnost u vezi sa uzimanjem novih lekova.

Tridesetšestogodišnja Klansi ne poriče da je 24. januara 2023. godine u porodičnom domu u Daksberiju ubila svoju decu - Koru (5), Dousona (3) i osmomesečnog Kalana.

Međutim, njen advokat tvrdi da ona ne bi trebalo da snosi krivičnu odgovornost jer je patila od postporođajne psihoze kada ih je zadavila, a potom pokušala da oduzme sebi život.

Sa druge strane, tužilaštvo tvrdi da je Klansi ubila svoje troje dece "namerno i pedantno". Iako su priznali da je imala probleme sa mentalnim zdravljem, tužioci tvrde da ona nije bila u "napadu psihoze" kada je zadavila decu.

"Osećam da sada nisam toliko povezana sa Kalom"

Beleške su predstavljene u sudu tokom svedočenja analitičara forenzike mobilnih telefona, koji je posvedočio da je izvadio te zapise iz njenog telefona. Njen branilac, Kevin Redington, tokom unakrsnog ispitivanja nije osporio autentičnost beležaka niti to ko ih je napisao.

Druga beleška pronađena u telefonu, poslednji put izmenjena početkom novembra 2022. godine, detaljno opisuje kako se osećala "tužno i depresivno" jer nije mogla da odgaja svoje najmlađe dete, Kalana, na isti način na koji je podizala svoje prvo dete.

"Osećam da sada nisam toliko povezana sa Kalom", pisalo je u belešci koja je naglas pročitana u sudnici. "Mislim da na neki način zameram svojoj drugoj deci jer me sprečavaju da se prema Kalu ophodim kao prema svojoj prvoj bebi. I znam da to nije fer prema njima".

Beleška je takođe sadržala i listu "afirmacija":

"Prebrodiću ovo. Prevazići ću postporođajnu anksioznost i depresiju. Ja sam sjajna mama. Volim svoju decu".

Klansi, koja se izjasnila da nije kriva po tri tačke optužnice za ubistvo, mogla bi da se suoči sa doživotnim zatvorom ukoliko bude osuđena. Ako porotnici utvrde da ne može snositi krivičnu odgovornost, sud će verovatno pokrenuti postupak njenog smeštanja u psihijatrijsku bolnicu.

Problem sa nesanicom i začarani krug lekova

U belešci koja je poslednji put izmenjena 23. januara 2023. godine, Klansi je napisala da se borila sa anksioznošću nakon rođenja najmlađeg deteta, koje nije htelo da prihvati flašicu i imalo je strog raspored spavanja.

"Imala sam troje male dece o kojima je trebalo da brinem i bila sam trunčicu anksiozna. Pa sam uradila ono što se radi… zamolila sam psihijatra za Zoloft", napisala je u belešci.

Nakon što joj je doktor povećao dozu, ova majka troje dece "nije mogla ni oka da sklopi", napisala je. Psihijatar joj je rekao da prestane da uzima Zoloft i savetovao joj da uzima Ativan i Benedril kako bi joj pomogli da zaspi, navodi se u belešci.

"Tada je sve počelo da ide nizbrdo", napisala je Klansi, navodeći da je postala "zavisna" od lekova kako bi zaspala.

Svedočenja lekara o spavanju i terapiji

Delovi ove beleške poklapaju se sa svedočenjima koja je porota čula od svedoka, uključujući i nekoliko zdravstvenih radnika koji su lečili Klansi i koji su posvedočili da se borila sa anksioznošću i nesanicom.

Dvoje lekara posvedočilo je da je Klansi imala problema sa spavanjem nakon uzimanja Zolofta; jedan od njih je izjavio da je Klansi prijavila da je bila budna 48 sati zaredom.

Lekarka koja je lečila Klansi, dr Dženifer Tafts, posvedočila je da joj je potom prepisala Ativan za slučajeve teške anksioznosti.

Početkom novembra, Taftsova i Klansi su se dogovorile oko plana za postepeno ukidanje ovog benzodiazepina, za koji je psihijatar napomenula da nosi rizik od stvaranja zavisnosti. Međutim, već sledećeg meseca, dr Tafts je saznala da je Klansi počela da uzima više drugih lekova koje joj je prepisao drugi lekar.

"Bez Ativana, imala je mnogo poteškoća sa spavanjem", posvedočila je psihijatar.

U mesecima koji su prethodili ubistvima njene dece, Klansi je posećivala brojne lekare, više puta menjala terapije i boravila u nekoliko centara za lečenje - uključujući i višednevni boravak u ustanovi zatvorenog tipa početkom januara 2023. godine, pokazalo je svedočenje.

Želja za autentičnom srećom i roditeljski pritisci

U još jednoj belešci pronađenoj u njenom telefonu, poslednji put izmenjenoj početkom novembra 2022. godine, Klansi je opisala borbu sa osećajem da ne može da bude roditelj svoj svojoj deci onako kako bi želela – što je identifikovala kao "koren svih naših problema".

Beleška je opisivala njenu zabrinutost zbog prekida dojenja i treninga spavanja za Kalana, koji je tada imao oko 5 meseci.

"Pretpostavljam da se takođe osećam blago traumatizovano zbog treninga spavanja, ali taj osećaj je bio zaista prisutan samo kada sam bila ekstremno neispavana i paranoična", napisala je. "Znam da je ono što smo uradili bilo ispravno i u redu".

Zapisi sa prve seanse dr Tafts sa Klansi u jesen iste godine ukazuju na to da je majka troje dece rekla psihijatru da se oseća preopterećeno. Deca su joj bila zahtevna i osećala je anksioznost kada bi ostavljala bebu, rekla je Klansi, prema rečima doktorke.

Klansi je u belešci napisala da bi želela da ima i četvrto dete, ali da pre toga mora da pronađe "baš dobrog terapeuta". Beleška je takođe detaljno opisala njenu neodlučnost u vezi sa započinjanjem nove terapije za "anksioznost/depresiju".

"Želim da se osećam srećno, ali bilo bi lepo da se osećam autentično srećno, a ne lažno", napisala je. "Ali moram da se osećam srećnije nego sinoć, jer sam tada bila prilično depresivna i nisam uživala ni u jednom od svoje dece. Bilo je zaista tužno".

Internet pretrage kao ključni dokazi

Pregledajući zapise iz telefona Lindzi Klansi, njen branilac je ukazao na višestruke internet pretrage povezane sa brigom o deci i igrom sa njima, uključujući upite o trampolinama i dečijim filmovima.

Takođe je istakao i brojne pretrage o lekovima na recept i mentalnim poremećajima, uključujući upite o šizofreniji, psihozama, halucinacijama i bipolarnom poremećaju, koji su pretraživani u januaru 2023. godine.

U telefonu su pronađeni i upiti o samoubistvu, naveo je analitičar.