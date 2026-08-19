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Iran razmatra napad na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko se predsednik Donald Tramp odluči za eskalaciju rata.

To je objavio Fajnenšel tamjs pozivajući se na izjave "ljudi bliskih režimu" u Teheranu za koji navodi da razmatra opcije za dodatno podizanje uloga u aktuelnom sukobu.

Dva izvora FT iz iranskih vlasti kazala su tom listu da je Teheran uradio procenu evenualnih napade na američke objekte u zemljama jugoistočne Evrope, poput Bugarske, koja je prošlog meseca odobrila korišćenje svoje vazduhoplovne baze Bezmer za snabdevanje američkih aviona gorivom.

Jedan od izvora je dodao da je Kipar, gde je britanska vazduhoplovna baza pogođena dronom u martu, ubrzo nakon početka rata Izraela i SAD protiv Irana, takođe među potencijalnim metama odmazde u slučaju bilo kakvog obnavljanja američke ofanzive.

Vazduhoplovna baza Bezmer u Bugarskoj Foto: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Izvori su rekli da su iranske snage posebno ispitivale napade na podmorske optičke kablove u Ormuskom moreuzu u slučaju eskalacije sukoba.

"Nije pitanje da li će da se desi nastavak rata, nego kada"

FT ocenjuje da najnovije pretnje odražavaju prkosni stav Teherana.

- Mnogi unutar režima sve više vide nastavak rata kao nešto za šta je pitanje kada će da se desi, a ne da li će da se desi - piše u članku.

Podseća se da su pregovori o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza za saobraćaj u zastoju, a iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamnei je prošle nedelje postavio zastupnike "tvrde linije" na najviše bezbednosne i vojne položaje.

Tramp je juče izjavio da "nema nikakvih pregovora ili razgovora koji su u toku niti su zakazani" sa Teheranom.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) i drugi vojni komandanti upozorili su da će, u svakom novom sukobu velikih razmera, Iran otići dalje u odnosu na svoju prethodnu strategiju napada na američku vojnu imovinu, energetska postrojenja i drugu infrastrukturu na Bliskom istoku i pronaći ciljeve dalje od tog regiona.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Revolucionarna garda je prošlog meseca zapretila Velikoj Britaniji zbog američke upotrebe britanskih vojnih baza, poručivši da će "svaka baza koja se koristi za pokretanje napada na iransku teritoriju biti smatrana legitimnom metom".

Sidart Kaušal, istraživač u londonskom Kraljevskom institutu ujedinjenih službi (RUSI), opisao je pretnju koju iranske rakete predstavljaju po ciljeve u Evropi i drugde kao "stvarnu, ali ograničenu".

Iran bi mogao da rasporedi balističke rakete srednjeg dometa protiv američke imovine u južnoj i jugoistočnoj Evropi, poput projektila iz serije Šahab, ali je Kaušal ocenio da bi one teško nanele štetu na većim razdaljinama.

Prema rečima izvora FT, iranska odmazda bi zavisila od akcija Vašingtona.

Jedan od njih je kazao da iranske vlasti pripremaju plan za dodatno proširenje sukoba ukoliko Tramp ostvari ranije izrečene pretnje napadom na iransku infrastrukturu.

Predsednik SAD je prošlog meseca rekao da će Vašington uništiti iranski most ili elektranu svaki put kada Iran napadne brod u Ormuskom moreuzu.

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Drugi izvor je naveo da Iran "neće sebi postavljati ograničenja" po pitanju odgovora u slučaju američke agresije.

- Ukoliko SAD odu predaleko, Iran će se braniti po svaku cenu, ići dalje od regiona i pogoditi i Evropu - poručila je ta osoba bliska vlastima u Teheranu.

FT navodi da je Iran već pokazao spremnost da izvrši napade udaljene ciljeve.

U nedeljama nakon što su SAD i Izrael pokrenuli ratna dejstva krajem februara, Vašington je optužio Teheran da je ispalio više raketa - od kojih nijedna nije stigla do cilja - na Dijego Garsiju, zajedničku američko-britansku vojnu bazu u Indijskom okeanu, udaljenu oko 4.000 kilometara od iranske granice.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Rakete lansirane i ka Turskoj

Turska je u martu objavila da je protivvazdušna odbrana (PVO) NATO presrela nekoliko balističkih raketa lansiranih iz Irana, dok je britanska vazduhoplovna baza u Akrotiriju na Kipru pogođena dronom istog meseca.

Zapadni zvaničnici su u to vreme rekli da sumnjaju da je u pitanju iranski dron koji su ispalile regionalne snage pod kontrolom Teherana, a ne sam Iran.

Izvori FT su podsetili da je naprecizniji iranski napad dugog dometa do sada bio onaj koji je izveden prošlog meseca na američku bazu u Jordanu, u kojem su poginula tri vojnika SAD.

1/6 Vidi galeriju Iran pokazao balističke rakete na skupu podrške vojsci u Teheranu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oni su naveli da je ovaj vazdušni udar pokazao da je Irana u stanju da pogodi ciljeve na većim udaljenostima.

- Ovo je takođe bila poruka Evropi: mogu da je pogode rakete, tako da bi trebalo da zna kako da se postavi u ovom ratu. Veoma velika greška, poput napada na našu infrastrukturu, mogla bi da dovede do toga da rat pređe granice regiona i stigne do Evrope - poručio je izvor FT.

Junski Memorandum o razumevanju između SAD i Irana propao je prošlog meseca nakon što je Teheran napao brodove u Ormuskom moreuzu, a obe strane su se međusobno optuživale za kršenje prelaznog sporazuma, što je dovelo do serija udara "oko za oko" i obnovljanja američke blokade iranskih luka.

Višenedeljni diplomatski napori nisu doneli proboj po pitanju ponovnog otvaranje ključnog plovnog puta i nastavak pregovora o širem sporazumu za okončanje rata, a američki list navodi da je Tramp sve više frustriran zbog zastoja.