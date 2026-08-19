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Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.

U svom saopštenju, savezno tužilaštvo je identifikovalo ukrajinskog državljanina samo kao Vladimira Z., dodajući da je uhapšen u primorskom hrvatskom gradu Puli od strane lokalnih policijskih snaga koje su postupale po evropskoj poternici.

Tužioci su u julu podigli krivičnu prijavu protiv drugog Ukrajinca, bivšeg vojnog oficira Serhija K., zbog umešanosti u eksplozije, optužujući ga da je delovao u ime ukrajinskih državnih entiteta.

1/15 Vidi galeriju Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Već bio uhapšen u Poljskoj, pa pušten

Nemački organi zatražili su izručenje Vladimira Z. nakon što je 30. septembra 2025. uhapšen u okolini Varšave na osnovu nemačkog evropskog naloga za hapšenje.

Sumnjičio se da je ronio do dna Baltičkog mora kako bi postavio eksploziv kojim su 2022. godine sabotirani gasovodi Severni tok.

Poljski sud je 17. oktobra 2025. odbio zahtev za njegovo izručenje Nemačkoj i naložio da bude pušten na slobodu.

Bio deo grupe Sehija K.

U svom saopštenju danas, tužioci su rekli da je obučeni ronilac Vladimir Z. bio deo grupe koju je predvodio Serhije K., a koja je postavila eksploziv na gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2 u blizini danskog ostrva Bornholm.

Rusija i zapadne zemlje su eksplozije iz septembra 2022. godine, koje su usledile nakon potpune invazije Moskve na Ukrajinu ranije te godine, okarakterisale kao sabotažu.

Eksplozije su oštetile gasovod Severni tok 1, vitalnu rutu za izvoz ruskog gasa u Evropu, kao i krak Severnog toka 2, koji još nije bio pušten u rad.