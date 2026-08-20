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Lažne i manipulativne recenzije sve više zadaju glavobolje hotelijerima u Beču. Kako prenose austrijski mediji, pojedini gosti koriste pretnju negativnom ocenom kako bi od hotela iznudili povraćaj novca ili druge pogodnosti.

Austrijsko Ministarstvo turizma zbog toga je objavilo vodič za hotele, ugostitelje i druge turističke objekte, a uvedena je i posebna telefonska linija na kojoj ugrožene kompanije mogu da dobiju savet o tome kako da reaguju.

Feliks Nojcat, predsednik Stručne grupe za hotelijerstvo Privredne komore Beča, za dnevnik „Hojte“ ocenio je da je iznuda putem lažnih recenzija „veoma veliki problem“.

Kao primer je naveo gosta koji rezerviše sobu uz nepovratnu rezervaciju, ne pojavi se u hotelu, a potom traži da mu novac bude vraćen. Ukoliko hotel odbije, gost može da zapreti lošom ocenom kako bi izvršio pritisak na osoblje.

Hotelijeri zato traže stroža pravila za platforme na kojima se objavljuju recenzije. Nojcat smatra da bi trebalo razmotriti korišćenje pravog imena, ali i pravilo da ocenu može da ostavi samo osoba koja je zaista koristila određenu uslugu. Lažne recenzije, prema njegovom mišljenju, trebalo bi uklanjati što je brže moguće.

Sličan stav ima i Austrijska hotelijerska asocijacija (OHV). Njen potpredsednik Aleksander Ip zalaže se za bolju proveru autentičnosti ocena, jasnu odgovornost, sankcije i transparentnu kontrolu.

- Već nekoliko manipulativnih ocena može da nanese štetu jednom objektu - upozorio je Ip, dok Nojcat ocenjuje da su recenzije za hotele postale svojevrsna "valuta".

Kao moguće rešenje austrijski hotelijeri navode Italiju, koja je ove godine uvela stroža pravila. Tamo recenziju može da ostavi samo osoba koja je zaista koristila uslugu ili kupila proizvod, i to u roku od 30 dana.

Istovremeno, zabranjeni su kupovina i prodaja ocena, kao i njihovo podsticanje popustima ili drugim pogodnostima. Austrijski hotelijeri smatraju da bi sličan sistem mogao da pomogne u zaštiti hotela i drugih turističkih objekata od lažnih i organizovanih negativnih kampanja.