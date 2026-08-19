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Ministarstvo odbrane Grčke razmatra premeštanje baterije protivvazdušnih raketa raspoređenih na jugoistočnom ostrvu Karpatos nakon ovogodišnjih napada SAD i Izraela na Iran u pomorsku bazu Suda na Kritu, saopštili su zvaničnici.

Predlog o američkim raketama "Patriot" dolazi nakon izveštaja da bi Iran mogao da razmotri napade na američke ciljeve u Evropi ako se američke operacije intenziviraju u Persijskom zalivu.

"Ako se proceni da se Suda suočava sa značajnom pretnjom, onda bi Patriot mogao biti prebačen tamo sa Karpatosa kako bi se obezbedila potpunija odbrana vojne baze", rekli su izvori za Katimerini.

Turska je kritikovala raspoređivanje raketa Patriot na Karpatosu, koji je bliži njenim obalama nego Krit. U zalivu Suda nalazi se velika grčka i NATO baza.

Ranije danas, Fajnenšel tajms je citirao dva iranska izvora koji su rekli da Teheran razmatra mogućnost potencijalnog napada na američke objekte u Bugarskoj ukoliko Vašington pojača sopstvene napade na Iran.