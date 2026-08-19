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Haotičan početak nove školske godine u Ludvigshafenu u nemačkoj pokrajini Rajna-Palatinat, gde su se učenici u skladu sa lokalnim obrazovnim propisima vratili u klupe još 10. avgusta.

Velt navodi da je smenjen direktor srednje škole "Karolina-Burger-Reašule plus", a da nastavnici nastavnici masovno prijavljuju bolovanje.

List prenosi navode lokalnog medijskog servisa SVR da je ova škola poslednjih meseci više puta dospevala u negativne vesti – između ostalog zbog uzbuna vezanih za pucnjave, vandalizam i vršnjačko nasilje.

Kao primer navodi se incident u maju 2025. kada je 16-godišnji učenik pretio nastavniku nožem.

Između 2022. i 2024. godine navodno je bilo 121 incidenta u školi, od kojih je 118 rezultiralo krivičnim prijavama.

Da bi se osigurala veća bezbednost učenika i nastavnika, policija redovno obilazi školu, a sudeći po fotografijama objavljenim na sajtu Velta tu su, pored lokalnih policajaca, dolazili i specijalci naoružani dugim cevima i pod zaštitnom opremom.

Navodi se da su prošle godine nastavnici ove škole izrazili nezadovoljstvo uslovima rada u otvorenom pismu.

Srednja škola "Karolina-Burger-Reašule plus" u Ludvigshafenu u nemačkoj pokrajini Rajna-Palatinat Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

U njemu su opisali nasilje i poniženje koje trpe.

- Zar se ne plašite da će vam neko zabiti nož u leđa kada stojite leđima okrenuti učionici? - citirao je list Manhajmer morgen“ deo tog pisma.

U saopštenju za medije Ministarstva prosvete i Direkcije za nadzor i usluge u Triru, koje je objavio SVR, rukovodstvo škole je smenjeno tačno nedelju dana nakon početka školske godine u pokrajini Rajna-Palatinat.

- Iako se situacija značajno smirila nakon policijske intervencije u proleće 2026. godine, ova intenzivna podrška nažalost nije dovela do neophodne održive unutrašnje stabilizacije školskog osoblja - piše u saopštenju u kojem se ne precizira šta će se dalje dešavati u "Karolina-Burger-Realšule".

srednje škole "Karolina-Burger-Reašule plus" Foto: Udo Herrmann / imago stock&people / Profimedia

Istraživanje SVR otkriva da su neki članovi nastavnog osoblja prijavili bolovanje u znak protesta zbog uslova na radnom mestu i zbog toga što nisu dobili nikakvu podršku od školske uprave.

Navodi se da se 15 nastavnika u istom danu na početku školske godine javilo da otvara bolovanje.

Do početka druge sedmice ovaj broj je porastao na 17, što je skoro trećina nastavnog osoblja.

Portparol nadzornog organa je u izjavi za SVR osporio tu tvrdnju i naveo da je samo devet nastavnika bilo odsutno prošle nedelje.