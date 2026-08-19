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Međutim, izvor iz kabineta Zelenskog kazao je za BBC da je "veoma bizarno planirati izbore usred raketa i dronova".

- Ovo pokazuje potpuni nedostatak realizma - poručeno je iz kabineta predsednika Ukrajine.

Ukrajinski parlament je danas potvrdio izbor Jevhena Hmare za novog ministra odbrane nakon što je Zelenski juče kandidaovao bivšeg visokog oficira Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) za naslednika Federova.

Zelenski je već imenovao Hmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane 16. jula, dan nakon što je smenio Fedorova.

1/6 Vidi galeriju Jevhen Hmara, novi ukrajinski ministar odbrane Foto: Ukrainian Presidential Press Off, Roman PILIPEY / AFP / Profimedia, Jane Barlow/Pool PA

Hmarinu nominaciju je potvrdilo 312 poslanika, a za izbor novog ministra bilo dovoljno 226 glasova.

Britaski meodijski servis navodi da ovakav ishod praktično okončava sve nade da bi Fedorov mogao da se vrati na staru funkciju.

Hmara veteran SBU, koji je ranije komandovao njenim Centrom za specijalne operacije "Alfa", nadgledajući napade dronovima dugog dometa u Rusiji.

1/5 Vidi galeriju Mihailo Fedorov, smenjeni ministar odbrane Ukrajine Foto: Efrem Lukatsky/AP, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE, PHIL NIJHUIS/ANP

Hmara je takođe vodio operaciju oslobađanja Zmijskog ostrva 2022, koje je narednog leta obišao i sam Zelenski, a imenovan je za vršioca dužnosti šefa SBU u januaru 2026. godine nakon što je Vasil Maljuk podneo ostavku.

Fedorov je sinoć, nekoliko sati nakon što je Zelenski uputio parlamentu nominaciju Hmare za ministra odbrane, pozvao na održavanje predsedničkih izbora u ratnim uslovima.

- Demokratija ne može da bude talac Rusije - kazao je Fedorov (35) u video snimku objavljenom na Jutjubu sinoć, dodajući da se Ukrajina bori "upravo zato što želi da ostane slobodna evropska država".

1/5 Vidi galeriju Mihail Fedorov, bivši ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

BBC navodi da ovaj potez Fedorova mnogi vide kao najveći izazov vlasti predsednika Zelenskog od izbijanja rata protiv Rusije u februaru 2022. godine.

1/5 Vidi galeriju Nastavak protesta u Ukrajini zbog smene ministra odbrane Mihaila Fedorova Foto: Printskrin/BBC

Podseća se da su od početka ruske invazije svi izbori obustavljeni, pošto je u Ukrajini na snazi vanredno stanje.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Fedorov je neočekivano smenjen sa mesta ministra odbrane krajem jula, samo šest meseci nakon imenovanja, usled tenzija sa tadašnjim glavnokomandujućim ukrajinske vojske generalom Oleksandrom Sirskim, a u video obraćanju nije spomenuo Zelenskog po imenu.