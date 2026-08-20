RUSIJA I UKRAJINA RAZMENILE PO 103 ZAROBLJENIKA: Zelenski objavio detalje, među njima i vojnici koji su se borili u nekim od najžešćih borbi u ratu! (FOTO)
Ukrajina i Rusija su u sredu, 19. avgusta, razmenile 103 ratna zarobljenika, vraćajući još ukrajinskih vojnika kući iz ruskog zarobljeništva.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je objavio razmenu, rekavši da među 103 oslobođena Ukrajinca ima vojnika iz Oružanih snaga, Državne granične službe i Nacionalne garde.
Među oslobođenima su vojnici koji su se borili u nekim od najžešćih borbi u ratu, uključujući odbranu Mariupolja, kao i borbe u Donjeckoj, Luganskoj, Harkovskoj, Zaporoškoj, Hersonskoj, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti.
"Danas se 103 ukrajinska ratnika vraćaju kući iz ruskog zarobljeništva", rekao je Zelenski.
Ukrajina je, zauzvrat, predala Rusiji 103 ruska vojna zarobljenika.
Razmena je najnovija u nizu razmena zarobljenika i tela između Kijeva i Moskve uprkos tekućem ratu.
Prethodna razmena zarobljenika dogodila se 26. juna, kada su Ukrajina i Rusija primile po 160 zarobljenika.
Dve strane su takođe razmenile tela poginulih vojnika u julu i avgustu. U julu je Rusija vratila 501 telo Ukrajini, dok je još jedna razmena obavljena 13. avgusta.
(Kurir.rs/Kijev post)