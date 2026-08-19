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Ukrajinski parlament je danas potvrdio izbor Jevhena Hmare za novog ministra odbrane nakon što je Zelenski juče kandidovao bivšeg visokog oficira Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) za naslednika Federova.

Zelenski je već imenovao Hmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane 16. jula, dan nakon što je smenio Fedorova.

Hmarinu nominaciju je potvrdilo 312 poslanika, a za izbor novog ministra bilo dovoljno 226 glasova.

Britaski meodijski servis navodi da ovakav ishod praktično okončava sve nade da bi Fedorov mogao da se vrati na staru funkciju.

Ko je Jevhen Hmara?

Jevhen Leonidovič Hmara je borbeni oficir sa više od 20 godina iskustva u specijalnim jedinicama ukrajinskog bezbednosnog i odbrambenog sektora.

Prema njegovoj zvaničnoj biografiji na sajtu Ministarstva odbrane Ukrajine, visoko obrazovanje stekao je na specijalizovanim institucijama ovog sektora, a tokom karijere više puta se usavršavao i u inostranstvu.

Službu je započeo 2006. godine u specijalnoj jedinici "Omega", dok je od 2011. godine bio angažovan u specijalnoj jedinici "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

1/6 Vidi galeriju Jevhen Hmara, novi ukrajinski ministar odbrane Foto: Ukrainian Presidential Press Off, Roman PILIPEY / AFP / Profimedia, Jane Barlow/Pool PA

Nakon početka ruske agresije 2014. godine učestvovao je u borbenim operacijama u Donjeckoj oblasti.

Posle početka potpune ruske invazije 2022. godine učestvovao je u oslobađanju Kijevske oblasti, a potom i u borbenim operacijama na istoku Ukrajine.

Hmara je, između ostalog, komandovao operacijom oslobađanja Zmijskog ostrva i imao važnu ulogu u razvoju ukrajinskih sposobnosti za izvođenje dalekometnih napada dronovima na teritoriji Rusije.

Od 2023. godine rukovodio je Specijalnim operativnim centrom "A" SBU, poznatim kao "Alfa". Jedinica je tokom rata bila među najefikasnijim formacijama ukrajinskih Odbrambenih snaga u uništavanju neprijateljske tehnike i ljudstva.

Za zasluge u službi Hmara je 24. avgusta 2023. godine unapređen u čin brigadnog generala, a 23. juna 2024. godine u čin general-majora.

Jevgen Hmara, novi ministar odbrane Ukrajine Foto: Handout / AFP / Profimedia

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je istakao njegovo "opsežno i, u mnogo čemu, neviđeno iskustvo" u rukovođenju tehnološki naprednim ofanzivnim operacijama, naglašavajući potrebu da ukrajinska odbrana nastavi da razvija dalekometne sposobnosti.

Nakon ostavke Vasila Maljuka, Hmara je 5. januara 2026. godine imenovan za vršioca dužnosti načelnika SBU-a. Od 20. jula 2026. godine, po nalogu predsednika Ukrajine, obavlja i dužnost ministra odbrane Ukrajine.