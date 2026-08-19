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Benzinske pumpe u Moskvi ponovo su uvele ograničenja na kupovinu benzina zbog nestašice goriva povezane sa napadima ukrajinskih dronova na rafinerije i jakom sezonskom potražnjom, prema rečima očevidaca i dobavljača goriva za Rojters.

Nestašice su počele da se pojačavaju u maju i proširile su se na većinu ruskih regiona do jula, ali su benzinske pumpe u Moskvi uspele da ublaže raniji talas ograničenja u junu.

Ukrajina je ciljala ruske rafinerije nafte u nastojanju da potkopa ratne napore Moskve i smanji prihode od energije.

Da bi povećale domaće zalihe, ruske vlasti su zabranile izvoz benzina i dizela, ublažile zahteve za kvalitet goriva i počele da uvoze naftne derivate.

Rojtersovi svedoci su takođe videli duge redove na nekim benzinskim pumpama u Moskvi i okolnom regionu.

Operator korisničke linije u "Gazprom njeftu" rekao je da je prodaja benzina i dizela na automatizovanim benzinskim stanicama kompanije u Moskvi bila ograničena na 40 litara po kupcu.

Na ostalim benzinskim stanicama "Gazprom njefta", prodaja dizela ostaje neograničena, dok je kupovina benzina ograničena na 60 litara po vozilu.

"Rosnjeft", najveći ruski proizvođač nafte, saopštio je da je prodaja benzina na svim njegovim stanicama u Rusiji ograničena na 30 litara po vozilu, dok za dizel nije bilo ograničenja. Kompanija je takođe upozorila na duže čekanje zbog povećane potražnje.

"Lukoil" je uveo ograničenja prodaje goriva u Moskvi i okolini zbog povećane potražnje, hitnih radova na održavanju u rafinerijama i potrebe da se obezbedi stabilan rad benzinskih stanica. Nije otkrila konkretne količine.