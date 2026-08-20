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Šest turista i pilot su poginuli nakon što se helikopter srušio na planini Ololokve u centralnoj Keniji, rekli su zvaničnici za vazdušne nesreće za BBC.

Odeljenje za istragu vazdušnih nesreća saopštilo je da nacionalnosti pilota i putnika još uvek nisu potvrđene.

Kenijska uprava civilnog vazduhoplovstva (KCAA) saopštila je da se nesreća dogodila u okrugu Samburu oko 9:13 časova po lokalnom vremenu.

Navodi se da je helikopter bio na panoramskom letu od rezervata za divlje životinje u Loisabi do Evaso Njiro, reke koja protiče duž nekoliko nacionalnih rezervata.

Slika objavljena na internetu prikazuje dim na mestu nesreće na planini Ololokve.

Kenijski Crveni krst je rekao za BBC da područje još nije dostupno, ali da se koriste dronovi za procenu mesta događaja.

KCAA je saopštila da je u nesreći učestvovao Eurocopter EC130 B4 i da koordinira operacije.

Ministarstvo saobraćaja i Odeljenje za istragu vazdušnih nesreća će voditi "istragu o okolnostima nesreće", dodaje se.

Okrug Samburu je popularna turistička destinacija sa mnogim privatnim rezervatima za divlje životinje i poznat je po svojim zapanjujućim pejzažima.

Pad helikoptera nije neuobičajen u Keniji.

U februaru je u padu helikoptera u okrugu Nandi u Riftskoj dolini poginulo šest ljudi, uključujući i jednog poslanika.

2024. godine, vojni komandant, general Fransis Omondi Ogola, poginuo je nakon što se vojni helikopter koji je prevozio 11 ljudi srušio na zapadu zemlje, a samo dvoje je preživelo.