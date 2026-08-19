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Danska je prvi put u svojoj modernoj istoriji rasporedila regrute na Grenland, koji je njena autonomna prekomorska teritorija, saopštilo je dansko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da je prvi deo regruta iz Šlezvigskog pešadijskog puka stigao u glavni grad Grenlanda, Nuk početkom avgusta, odakle su raspoređeni na više lokacija u pravdu Kangerlusuaka, na jugozapadu zemlje, gde obavljaju operativne dužnosti u okviru vežbe "Arktička izdržljivost", prenosi časopis Arktik tudej.

Kako je saopšteno, danski regruti koji su upućeni na Grenland su među prvima koji služe produženi vojni rok, od 11 meseci, i po prvi put su dobili operativne zadatke tokom vežbe.

Dansko Ministarstvo odbrane navodi i da će Kopenhagen nastaviti i proširiti svoje vojno prisustvo i aktivnosti na Arktiku i severnom Atlantiku do kraja godine, zajedno sa nekoliko saveznika NATO-a, kao i da će avioni, brodovi i vojnici biti prisutni u i oko Grenlanda u povećanom broju u narednom periodu.