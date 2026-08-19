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Generalštab Rusije priprema zimsku kampanju masovnih udara na energetsku infrastrukturu i razmatra novu mobilizaciju.

Cilj je zauzimanje Donbasa, a ruski predsednik Vladimir Putin je odredio i rok.

Prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe, Kremlj već želi da ima potpunu kontrolu Donjecke oblasti do kraja 2026. godine, a u tu svrhu razmatra i novu mobilizaciju.

Prema rečima zapadnih zvaničnika koje citira "Njujork tajms", Putin smatra da je od ključnog značaja uspostaviti kontrolu nad celim Donbasom, jer ukoliko Rusiji to ne pođe za rtukom do jeseni 2027. godine, on će biti primoran na diplomatski pristup.

Zimski udari na infrastrukturu

Zapadne obaveštajne službe predviđaju, s tim u vezi, intenziviranje ruskih udara na civilnu elektroenergetsku mrežu čim nastupi hladno vreme.

Prema dostupnim informacijama, Moskva nastoji da iskoristi iscrpljenost ukrajinskih zaliha raketa zemlja-vazduh kako bi nadjačala tamošnju protivvazdušnu odbranu.

Glavna obaveštajna uprava (GUR) identifikovala je nekoliko prioritetnih meta, uključujući vojno-industrijski kompleks, elektroenergetske mreže, skladišta goriva i gasni sistem u Poltavskoj i Harkovskoj oblasti.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

General Vadim Skibicki, zamenik načelnika GUR, je naglasio da sistemi daljinskog grejanja i snabdevanja električnom energijom predstavljaju kritične tačke u okviru ove ruske strategije "gušenja".

Gubici na frontu i rizik od mobilizacije

Ukrajinska obaveštajna služba procenjuje da ruske ekspedicione snage broje 670.000 boraca, uz podršku 65.000 operativnih rezervista.

Međutim, ruski gubici premašuju stopu dobrovoljnog regrutovanja: do jula 2026. godine poginulo je ili ranjeno najmanje 40.000 vojnika, dok je potpisano svega 39.000 ugovora.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovaj manjak podstiče spekulacije o novoj mobilizaciji posle parlamentarnih izbora u Rusiji, zakazanih za period od 18. do 20. septembra 2026. godine.

"Njujork tajms" takođe izražava zabrinutost da bi Kremlj, suočen sa pritiskom, mogao pokušati da testira koheziju NATO-a putem pojačanih hibridnih dejstava.

Kada je reč o mogućoj ofanzivi sa severa u pravcu Černigova ili Kijeva, general Skibicki smatra da do sada nije uočeno nikakvo gomilanje snaga koje bi predstavljalo pretnju.