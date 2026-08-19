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Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da planira da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, ponovivši da se njih dvojica dobro slažu.

"Veoma dobro poznajem Kim Džong Una i biće dobro sve dok imamo pametnog predsednika. Činjenica je da se slažem sa njim, to je dobra stvar, a ne loša. On ima 57 veoma moćnih nuklearnih oružja", rekao je Tramp novinarima.

On je kazao da to nikada nije trebalo da bude dozvoljeno.

"Da sam predsednik, ne bih to dozvolio. Ali on ih ima (nuklearna oružja)", kazao je Tramp tokom obilaska heliodroma koji se gradi na istorijskom južnom travnjaku Bele kuće, prenosi Rojters.

Donald Tramp je ranije ove nedelje, nakon njegove najave da će SAD smanjiti obim vojnih vežbi sa Južnom Korejom, nagovestio da je nedavno komunicirao sa Kim Džong Unom.

Tramp je tada, razgovarajući sa novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, na pitanje zašto Kim Džong Un nije reagovao na njegovu najavu da će smanjiti vežbe sa Južnom Korejom, odgovorio da on "jeste" reagovao.

Foto: EPA / KCNA

Sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, Kim Jo Džong saopštila je danas joj nije poznato da je njen brat komunicirao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

"Komunikacija između lidera dve zemlje je nešto čega smo potpuno nesvesni. Možda je ovo jedino pitanje vezano za spoljnu politiku našeg vrhovnog vođe o kome nisam upoznata", rekla je Kim Jo Džong u saopštenju.

Govoreći o odnosu severnokorejskog predsednika i Trampa, dodala je da je više puta izjavila da Kim Džong Un "lično gaji lepe uspomene i osećanja prema Trampu".