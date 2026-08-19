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Talibani pokušavaju da privuku turiste u Avganistan. Za mnoge su kulturni šokovi — zagarantovani — sunce bez oblaka, pejzaž iz snova sa surovim stenama i kristalno čistom vodom, idealan za planinarenje. Sve bi to moglo da izazove pravi osećaj odmora da nema naoružanih ljudi svuda oko vas.

Ko putuje u Avganistan mora da se pripremi na brojne kontraste te vrste: na pijacama u Kabulu pod šarenim suncobranima u obliku piramida poređane su baršunaste breskve, a odmah pored voća i povrća nalaze se maskirne uniforme. Talibani sa puškama nadgledaju ceo prizor.

Deca stoje pored puteva u centru grada, kucaju na prozore automobila i prose: lica humanitarne krize koja pogađa zemlju. U pozadini se uzdižu ogromne, novoizgrađene palate i svečane dvorane sa raskošno osvetljenim fasadama. Tamo se održavaju svadbe, ali bez pesme i plesa: Avganistan je jedina zemlja na svetu u kojoj je muzika zabranjena.

Tu je i još jedan kontrast: najpoznatiji nacionalni park u zemlji, Band-e Amir. Krševiti planinski pejzaž otvara se pred posetiocem, žućkastocrvenkaste stene iznenada kao da se povlače i otkrivaju niz od šest jezera. Voda ultramarinplave boje prostire se kroz zadivljujući pejzaž poput sna nekog slikara. Ipak, mesto je pusto — turista nema na vidiku.

Razlog je otrežnjujući: ženama nije dozvoljen ulazak u nacionalni park, kao ni na mnoga druga slavna mesta, osim u ranim jutarnjim satima. Zbog toga i njihovi muževi najčešće ostaju kod kuće.

Foto: Nava Jamshidi/AP

Talibani žele da privuku turiste u zemlju

Uprkos svemu, talibani žele da ojačaju slabu privredu kroz turizam i aktivno privlače posetioce. Prema podacima Ministarstva kulture, prošle godine zemlju je posetilo više od deset hiljada stranih turista.

Kubib Gafran iz Ministarstva kulture obećava "bezbednu zemlju, netaknutu prirodu, srdačne ljude i povoljne cene putovanja". No, za to postoje i (pred)uslovi:

- Ako dolazite ovamo, morate da poštujete naše islamske i kulturne zakone. Unutar tih granica možete da idete kuda god želite - kaže.

Mali, ali rastući broj influensera to i čini. Među njima je i Indijka Ankita, koja putuje stvarajući profesionalni sadržaj za Instagram. Protivrečnosti Avganistana teško podnosi: "Deset minuta sam srećna, a sledećih deset minuta tužna, jer imam osećaj da, iako su ljudi prema nama strankinjama zaista ljubazni, vlast prema ženama uopšte nimalo nije ljubazna."

Blogerka ni u kom slučaju ne želi da stvori sliku da je Avganistan savršen. No, bila je radoznala.

Naoružani ljudi pružaju "osećaj sigurnosti"

Radoznali su i drugi putnici, poput Hanelore. Ovu turistkinju iz Švarcvalda nije obeshrabrilo davno objavljeno upozorenje nemačke vlade u vezi sa putovanjima u Avganistan. Prema nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova, "nije moguće pružiti konzularnu pomoć na licu mesta". Nemačka ambasada u Kabulu zatvorena je od 2021. godine, kada su talibani (ponovo) preuzeli vlast.

Kada je prijateljima rekla da želi da putuje u Avganistan, mnogi su bili šokirani, kaže Hanelor: "Rekla sam im da želim sama da se uverim da li je sve zaista toliko negativno".

Foto: Nava Jamshidi/AP

Kada je reč o bezbednosti, ostala je pozitivno iznenađena. Kaže da joj činjenica da na svakom uglu stoji naoružani muškarac uliva osećaj sigurnosti. Drugi učesnici njene turističke grupe stalno prisutne bezbednosne snage, pak, doživljavaju kao deo pejzaža.

- Kao drveće ili plavo nebo - kaže poljski finansijski stručnjak Mihal.

Fotografisanje žena nije dozvoljeno

Oboje putuju organizovanom turističkom turom kroz zemlju. Vlada zahteva da svaki turista bude u pratnji turističke agencije. Agencije zatim objašnjavaju turistima kako treba da se ponašaju, na primer na verskim mestima, i vode računa da niko ne prekrši takozvani talibanski zakon o moralu.

Pravila se mogu prekršiti veoma lako, na primer ako neko napravi fotografiju na kojoj se vidi žena. Potrebno je poštovati i pravila oblačenja: dok muškarci mogu da nose majice kratkih rukava i farmerke, turistkinje moraju da budu pokrivene od glave do pete. Za razliku od lokalnih žena, ipak smeju da im ostanu otkrivena lica.

Putnici stvarnu situaciju avganistanskih žena mogu da vide samo delimično, ali je očigledno da mnogim Avganistankama i njihovoj deci nije dobro u toj zemlji.

"Nisam pobornica prikazivanja Avganistana na društvenim mrežama"

Šta o turizmu pod talibanima misle oni koji su u zemlji kako bi pružali humanitarnu pomoć? Veronika Štaudaher iz Karitasa kaže da nije veliki pobornik "velikog promovisanja Avganistana na društvenim mrežama". -

- Smatram da je važno upoznavati zemlje, a pre svega ljude koji u njima žive, kako bi se razumelo šta se krije iza svega toga - dodaje.

Foto: SAMIULLAH POPAL/EPA

A iza svega toga krije se činjenica da trećina stanovništva nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, dok je smrtnost majki i dece veoma visoka, objašnjava Štaudaherova. Nezaposlenost, siromaštvo i glad zahvatili su zemlju, a dodatno ih pogoršavaju sankcije i međunarodna izolacija.

Nastojanja da se privuku turisti deluju bespomoćno, ali nisu iznenađujuća. S tim se slaže i čelnica misije Ujedinjenih nacija za Avganistan, Žoržet Ganjon: "Vlasti u Avganistanu su de facto veoma su zainteresovane za podsticanje privrednog razvoja zemlje".

No, ona dodaje da bi trebalo obezbediti da eventualni rast turizma pre svega koristi lokalnim zajednicama.