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Rusija je počela da uvozi gorivo kako bi podmirila potražnju na domaćem tržištu, izjavio je danas potpredsednik ruske Vlade Aleksandar Novak.

"Uvoz je već počeo, a usvojeni su i neophodni propisi koji omogućavaju proizvodnju dodatnog goriva niže klase", rekao je Novak, prenosi TASS.

Ruska vlada je 30. jula uvela novu privremenu zabranu izvoza benzina, dizela i drugih goriva do 31. januara 2027. godine s ciljem da se održava stabilnosti na domaćem tržištu goriva.

Vlada je takođe suspendovala posebna pravila određivanja cena za državne nabavke motornog goriva do kraja 2026. godine i potpisala rezoluciju čiji je cilj da se poljoprivrednim proizvođačima obezbede dovoljne količine goriva.

Novak je ranije izjavio da je Rusija akumulirala dovoljne zalihe goriva da zadovolji domaće tržište, ali u međuvreme potražnja je porasla za 20-30 odsto.

On je ukazao da mere ruske vlade usmerene na stabilizaciju tržišta goriva daju rezultate.

"U brojnim regionima već se ukidaju ograničenja, raste broj operativnih benzinskih pumpi, a redovi se skraćuju", rekao je Novak.

Kurir.rs/TASS

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