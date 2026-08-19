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Kontraobaveštajna Služba bezbednosti Ukrajine (SBU)saopštila je danas da su uhapšena dva ruska agenta koji su pokušavali da zapale jedan od energetskih objekata u Černovcima, na zapadu Ukrajine.

Kako je saopšteno, uhapšeni su državljani jedne bliskoistočne zemlje, koji su privukli pažnju ruskih obaveštajnih službenika preko društvenih mreža, gde su tražili laku zaradu, prenosi Ukrinform.

SBU navodi da su stranci za obećanu novčanu nagradu pristali da zapale električnu trafostanicu koja napaja deo kritične i socijalne infrastrukture Černovca.

"Da bi izvršili neprijateljski zadatak, osumnjičeni su početkom avgusta ove godine stigli u regionalni centar i izvršili izviđanje po obodu energetskog objekta kako bi pronašli mesta za prikriveni prodor na njegovu teritoriju. Nakon toga, agenti su polili transformatore i prostor oko njih benzinom, zapalili ih i pobegli", navodi SBU u saopštenju.

Kako je saopšteno, osumnjičeni za izazivanje požara su identifikovani i uhapšeni u Černivcima u roku od 24 sata.

Kurir.rs/Ukrinform

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