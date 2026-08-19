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Više od 20.000 ljudi prešlo je u ponedeljak granicu između Rusije i Gruzije, gde su se formirali dugi redovi usred glasina o mobilizaciji posle parlamentarnih izbora u septembru u Rusiji, javili su danas tamošnji mediji.

Ruska federalna carinska služba javila je o "rekordnom" broju putnika na prelazu Verhni Lars, jedinom kopnenom prelazu između dve zemlje.

Više od 19.000 ljudi koristilo ga je svakodnevno 15. i 16. avgusta, a više od 20.000 18. avgusta, što je "značajno više" nego prethodnih godina u isto vreme.

Redovi koji se protežu nekoliko kilometara već su se formirali na Verhni Larsu u septembru 2022. godine, pošto je ruski predsednik Vladimir Putin najavio delimičnu mobilizaciju.

Broj Rusa zainteresovanih za emigraciju kako se približava jesen skoro se udvostručio, prema podacima službe za pomoć iseljenicima Relokac, kako je preneo ruski portal Ostorožno Novosti.

Foto: EPA Anatoly Maltsev

Broj prijava koje je služba primila skočio je sa približno 70 dnevno na 120, što je povećanje od 70 odsto.

Te prijave dolaze uglavnom od osoba starosti od 18 do 35 godina i postale su hitnije, a neke žele da odu pre septembra ili oktobra.

Među glavnim navedenim razlozima su strah od mobilizacije, zabrinutost zbog situacije u Rusiji i želja za "planom B". Najtraženije destinacije su Gruzija, Srbija i Jermenija.

U Jermeniji, nezavisni ruski portal Viorstka takođe izveštava o naglom povećanju potražnje za iznajmljivanjem nekretnina u Jerevanu kod ruskih državljana.

Prema rečima agenata za nekretnine, zakupnine su navodno porasle za oko 30 odsto.

Ta dešavanja dolaze usred glasina o mogućoj mobilizacije nakon izbora za Dumu, donji dom ruskog parlamenta.

Izvori koje je Viorstka navela tvrde da Kremlj možda razmatra mere mobilizacije i uvođenje vanrednog stanja.