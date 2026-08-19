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U centralnom Izraelu u toku je izgradnja prostorije za pogubljenja, u kojem će osuđeni teroristi biti vešani, saopštila je kancelarijaizraelskog ministra za nacionalnu bezbednost Itamara Ben-Gvira, prenosi Džeruzalem post.

Kako je saopšteno, prostorija će se nalaziti u sklopu već postojećeg zatvorskog krila za osuđenike.

"Obećao sam da ću pogoršati uslove za teroriste u zatvorima - obećanje smo održali", napisao je Ben-Gvir i dodao: "Obećao sam da ćemo usvojiti zakon o smrtnoj kazni za teroriste - i uradili smo to. A sada se gradi i prostorija za pogubljenja osuđenih na smrt vešanjem".

U saopštenju se navodi da će prostorija sadržati kabine iz kojih će žrtve terorizma i njihove porodice moći da gledaju vešanja, "kakav je običaj u mnogim zemljama".

"Upisujemo se u istoriju. Naši teroristi zaslužuju samo jednu stvar - smrt vešanjem", napisao je Ben-Gvir.

U junu je ovaj krajnje desni političar u izraelskoj vladi odredio šest članova porodica žrtava terorizma da budu zvanični inspektori na osnovu zakona o smrtnoj kazni za teroriste koji je izraelski parlament, Kneset, usvojio u martu.

Foto: ABIR SULTAN/EPA

Zakon je u maju unet i u bezbednosnu regulativu na okupiranoj Zapadnoj obali, što je učinio šef generalštaba Izraelskih bezbednosnih snaga (IDF) general-major Avi Blut.

Ben-Gvir je rekao da će inspektori imati centralnu ulogu u nadzoru nad uslovima za osuđene teroriste koji treba da budu obešeni i biće im data supervizorska ovlašćenja u pogledu sprovođenja zakona.

"Nema onog ko od porodica onih koji su platili najtežu cenu u borbi protiv terorizma zaslužuje više da bude deo nadzornog mehanizma za implementaciju zakona. Ovo imenovanje odražava priznanje za bol žrtava terorizma i njihovog prava da budu partneri u borbi za pravdu i odvraćanje (od činjenja terorizma)", napisao je Ben-Gvir.

U junu se nekoliko izraelsko-arapskih poslanika pridružilo inicijativi za ocenu ustavnosti zakona o smrtnoj kazni vešanjem koja je pred Visokim sudom pravde Izraela uložena u aprilu.

Inicijativom se traži poništenje zakona. U njoj se navodi i da zakon diskriminiše Palestince i ukazuje se na njegovu primenu na vojnim sudovima IDF na okupiranoj Zapadnoj obali.