Najmanje 107 ljudi poginulo je u urušavanju zemljišta u rudniku zlata Zamboje u zapadnoj Centralnoafričkoj Republici, blizu granice sa Kamerunom, saopštile su u sredu lokalne vlasti.

Prema prvim informacijama, klizište je izazvano "urušavanjem nekoliko podzemnih tunela u kojima su rudari radili", saopštilo je tužilaštvo Babue, koje je najavilo pokretanje sudske istrage o utvrđivanju uzroka nesreće koja se dogodila u utorak, prenosi Figaro.