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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski otpustio je visoku pomoćnicu usred nove istrage o korupciji – dan nakon što je bivši ministar odbrane upozorio da se zemlja suočava sa „krizom upravljanja“ i da je potrebno održati predsedničke izbore u ratnom vremenu.

Irina Mudra, zamenica šefa predsedničkog kabineta, smenjena je dekretom nakon višestrukih izveštaja u ukrajinskim medijima da zvaničnici koji istražuju navodnu šemu pranja novca pretražuju njenu kuću.

Nije dat zvaničan razlog za Mudrino otpuštanje, jer je Zelenski nastojao da nastavi kao i obično, uprkos iznenađujućem pozivu Mihaila Fedorova na prevremene predsedničke izbore u video obraćanju objavljenom kasno u utorak.

Predsednik se nije direktno osvrnuo na optužbe smenjenog ministra ili njegov izborni zahtev u svojim prvim javnim izjavama, iako je zahvalio ukrajinskom parlamentu što je glasao za potvrđivanje Fedorovljeve zamene, Jevgena Hmare, na toj funkciji.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

U srži Fedorovljevog argumenta bile su optužbe da je korupcija ostala široko rasprostranjena pod Zelenskim i da predsednik nije uspeo da je stavi pod kontrolu.

- Korupcija je samo simptom. Glavni problem je mnogo dublji. Imamo sistemsku krizu upravljanja - rekao je Fedorov.

Smena Fedorova sa njegove funkcije u julu pokrenula je najznačajnije ulične proteste u Ukrajini od početka rata. Fedorov sada razmatra posetu SAD, moguće već sledeće nedelje, u očiglednom pokušaju da pridobije američku podršku. U prošlosti, američki predsednik, Donald Tramp, pozivao je na održavanje izbora u Ukrajini, iako su njegovi komentari dati u vreme kada je njegov odnos sa Zelenskim bio zategnut.

Izbori su obustavljeni u Ukrajini otkako je Rusija pokrenula potpunu invaziju u februaru 2022. Fedorov je postao prva velika javna ličnost koja je pozvala na predsedničke izbore, efikasno predstavljajući direktan izazov aktuelnom predsedniku.

- Da li se Rusiji može efektivno dati pravo da diktira kada Ukrajinci mogu ponovo da biraju svoju vladu? Uveren sam da je odgovor ne - rekao je Fedorov u devetominutnom video obraćanju objavljenom na društvenim mrežama kasno u utorak.

Zelenskom je mandat nominalno istekao u proleće 2024. godine, ali izbori tokom ratnog vremena su zabranjeni ustavom i većina Ukrajinaca ih je ionako smatrala nepraktičnim i potencijalno razdornim dok Rusija nastavlja da svakodnevno napada. Antikorupcijska agencija NABU saopštila je da sprovodi specijalnu operaciju kako bi razotkrila ono što je nazvala kriminalnom zaverom u kojoj su učestvovali „učešće visokih zvaničnika iz kabineta predsednika“ i nekoliko drugih.

Foto: Nemanja Nikolić

Objavljen je video u kojem se navodi da su među umešanim zamenik šefa predsedničkog kabineta, jedan poslanik u parlamentu i bivši poslanik, kao i generalni direktor i šef nadzornog odbora državne banke, mada nijedno nije imenovano.

Nabu je dodao da je grupa optužena za pranje 150 miliona grivni (2,5 miliona funti) preko državne banke kako bi u junu platila kauciju za bivšeg ministra energetike Germana Haluščenka, koji se i sam suočava sa optužbama za borbu protiv korupcije.

Haluščenko je optuženi u visokoprofilnom slučaju korupcije Midas, zajedno sa biznismenom Timurom Mindičem, koji je pobegao iz zemlje. Mindič je bivši saradnik predsednika i bivši suvlasnik TV produkcijske kuće Kvartal 95, koju je Zelenski suosnivao u godinama pre nego što je ušao u politiku.

Mindić je optužen za organizovanje velike korupcijske šeme koja je otkrivena prošlog novembra, u kojoj su zahtevani mito od kompanija koje su želele da snabdevaju državni nuklearni generator Energoatom.

Skandal je narušio kredibilitet Zelenskog. Dve nedelje kasnije, njegov tadašnji glavni pomoćnik, Andrij Jermak, podneo je ostavku nakon što su istražitelji za borbu protiv korupcije pretražili njegov dom. Zatim je uhapšen u maju zbog sumnje na pranje novca. Jermakov advokat je odbacio optužbe kao „neosnovane“. Mindič, koji je pobegao u Izrael, takođe negira da je počinio bilo kakvu krivičnu dela.

Kasnije u sredu, Zelenski je uručio 25 sertifikata kojima se obezbeđuje smeštaj odlikovanim veteranima i njihovim porodicama. Predsednik je rekao da je Ukrajina zemlja koja odaje počast svojim herojima i naglasio da je važno biti zahvalan svojim najhrabrijim vojnicima.

„Zahvalnost je ono što treba da prati poštovanje. Ona mora biti sastavni deo normalne države, normalnog društva i normalnih ljudi“, rekao je predsednik. To je možda bilo najbliže što je celog dana bio da da bilo kakav komentar o krizi.