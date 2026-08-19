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Novi ukrajinski ministar odbrane Jevhen Hmara, čije je imenovanje danas odobrio parlament, obećao je intenziviranje napada na vojne i ekonomske kapacitete Rusije.

"Znamo sledeće korake Rusije, njene planove mobilizacije i njenu strategiju za jesen i zimu", rekao je Hmara na društvenim mrežama i dodao da će Ukrajina učiniti "sve što je moguće" da smanji sposobnost Moskve da nastavi rat i primora je da prihvati "pravedan mir".

Novi ministar je rekao da objekti koji doprinose ruskim ratnim naporima više nemaju "nikakve bezbedne zone", naglašavajući da je Ukrajina, "prvi put u istoriji", sposobna da pogodi ciljeve udaljene čak i od Sibira.

Volodimir Zelenski Jevhen Hmara
Foto: Roman PILIPEY / AFP / Profimedia

Hmara je napade srednjeg i dugog dometa postavio kao prioritet, navodeći operaciju u Novorosijsku i druge nedavne napade.

"Biće više oružja ukrajinske proizvodnje. Napadi će biti precizniji", rekao je on.

Ministar je izneo tri glavna prioriteta: povratak inicijative na frontu, poboljšanje zaštite i uslova ukrajinskih vojnika, i povećanje proizvodnje odbrambene industrije. ; Takođe je pozvao na ubrzanje i pojednostavljenje snabdevanja borbenim jedinicama oružjem i dodao da Kijev nastavlja da radi sa saveznicima na jačanju odbrane od ruskih balističkih raketa.

Kurir.rs/Agencije

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