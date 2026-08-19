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Američki predsednik Donald Tramp ostavio je danas otvorenom mogućnost nastavka pregovora sa Iranom o okončanju neprijateljstava, ali bez najave konkretnog termina, dok je istovremeno ponovio da Teheran ne sme da poseduje nuklearno oružje.

„Možda u nekom trenutku“, rekao je Tramp odgovarajući novinarima na pitanje o mogućnosti nastavka pregovora, uz ocenu da je trenutna situacija „veoma dobra“.

Tramp je rekao da bi Iran morao u potpunosti da se odrekne nuklearnog oružja, uz obrazloženje da bi ga u suprotnom mogao upotrebiti.

On je istovremeno tvrdio da Sjedinjene Američke Države imaju „potpunu kontrolu“ nad Ormuskim moreuzom, ključnim pomorskim prolazom za svetsku trgovinu naftom, navodeći da američke snage povremeno imaju probleme zbog iranskog obaranja dronova.

Pregovori Vašingtona i Teherana o okončanju rata prekinuti su nakon što je u junu propao memorandum o razumevanju, uz međusobne optužbe dve strane za nepoštovanje preuzetih obaveza i obnovu neprijateljstava.

Od tada diplomatski napori nisu doveli do dogovora o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza niti do nastavka pregovora o širem sporazumu.