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Situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Evropskoj unijimogla bi da bude napeta tokom narednih nedelja zbog posledica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je danas evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.

"Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi", napisao je Jorgensen na društvenoj mreži X, a preneo Rojters.

On je naveo da je bezbednost snabdevanja električnom energijom stabilna i da trenutno nema kratkoročnih rizika po adekvatnost snabdevanja, ali je upozorio da se očekuje da situacija ostane zategnuta u narednim nedeljama.

Visoke temperature povećavaju potrošnju električne energije zbog intenzivnijeg korišćenja klima-uređaja, dok nizak vodostaj reka istovremeno otežava rad pojedinih termoelektrana i hidroelektrana i smanjuje raspoložive kapacitete za proizvodnju električne energije.

Poseban pritisak očekuje se u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, gde su poslednjih nedelja zabeležene izuzetno visoke temperature i nepovoljni hidrološki uslovi.

Jorgensen je istakao da, uprkos trenutnim izazovima, ne postoje neposredni rizici po sigurnost snabdevanja električnom energijom u EU.