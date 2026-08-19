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Kada je u junu 2010. godine svet obišla vest da je pedesetogodišnji Amerikanac iz Kolorada pronađen u planinama Pakistana sa mačem, pištoljem i opremom za noćno osmatranje, mnogima je priča zvučala kao neverovatan filmski scenario. Ali, iza svega se krije neverovatna priča — koja je zaista pretvorena u film.

Naime, njegovo ime bilo je Geri Fokner. Sa sobom je poneo malo više od oružja, nekoliko komada opreme i snažno uverenje da ga je Bog poslao da pronađe Osamu bin Ladena. Međutim, ono što je ovu priču činilo još neverovatnijom jeste činjenica da to nije bio njegov prvi pokušaj. Bio je jedanaesti.

Fokner nije bio vojnik, obaveštajac niti pripadnik neke specijalne jedinice. Bio je građevinski radnik, stolar, bivši kriminalac, čovek sa ozbiljnom bolešću bubrega i neko koga su prijatelji opisivali kao neobičnu kombinaciju velikodušnosti, tvrdoglavosti i potpune neustrašivosti.

Verovao je da njegov život ima određenu svrhu.

- Gospod je upravio prst u mene i rekao: Ti si taj - govorio je.

Njegova potraga počela je nekoliko godina nakon terorističkog napada 11. septembra 2001. U početku, kako je sam pričao, nije znao ni gde se Pakistan nalazi. Ali kada je pročitao da se Osama bin Laden, kojem je nadenuo nadimao Bini Boj, krije u planinama te zemlje, ideja je počela da ga opseda.

Oko 2004. godine, prema njegovim rečima, dobio je svoju misiju.

Geri Fokner kada je uhapšen Foto: HO / AFP / Profimedia

Od tog trenutka počeli su pokušaji koji će ga kasnije pretvoriti u jednu od najneobičnijih figura povezanih sa potragom za vođom Al Kaide. Verovao je da i Bin Laden ima probleme sa bubrezima, pa mu je jedan od planova bio da ga nekako "navuče" da krene s njim na dijalizu, te da ga tada uhapsi.

Evo kako su teki ti njegovi pokušaji hapšenja u to vreme najtraženijeg svetskog teroriste. Neki su čudnim, neki sumanuti, a neki... Pa, neopisivi!

Prvi pokušaj: Put preko mora

Fokner je prvo verovao da će do Bin Ladena stići brodom.

Inspirisan snom u kojem je video da mu stopala ne dodiruju zemlju, zaključio je da to znači da mora putovati morem. Kupio je jedrilicu dugu oko šest i po metara i nazvao je "Pia Colada". Nikada ranije nije ozbiljno plovio, ali ga to nije zaustavilo.

Drugi pokušaj: Ponovo brodom

Nije odustao. Kupio je drugi brod i počeo pripreme za novo putovanje. Međutim, tokom radova doživeo je nezgodu. Jarbol mu je teško povredio rame.

Zaključio je da brod ipak nije pravi način.

Prodao je plovilo, kupio avionsku kartu i odlučio da ode direktno u Pakistan.

Treći pokušaj: Prvi odlazak u Pakistan

U proleće 2005. godine prvi put je sleteo u Pakistan.

- Nisam znao ništa. Ni o zemlji, ni o ljudima, ni o jeziku - govorio je kasnije.

Putovao je kroz Islamabad, Lahore, Sijalkot i Gilgit, istražujući udaljene planinske oblasti. Verovao je da se Bin Laden krije upravo tamo. Tokom tog boravka tvrdio je da je nailazio na ljude povezane sa Al Kaidom i da je čak uspeo da uzdrma njihovu mrežu.

Prema njegovoj priči, dok se vraćao iz planina, izgubio je ranac, novac i nož, a kasnije je vojnik u Gilgitu ubijen. Fokner je verovao da su iza toga ljudi koji su ga pratili.

Nije pronašao Bin Ladena. Ali za njega to nije bio poraz. Bio je uveren da je dobio dokaz da se približio cilju.

Četvrti i peti pokušaj: Povratak u Pakistan

Posle prvog odlaska usledila su još dva putovanja.

Fokner je nastavio da istražuje severne oblasti Pakistana, posebno područja prema Avganistanu. Prikupljao je informacije od lokalnog stanovništva i pokušavao da pronađe tragove koji bi ga odveli do skrovišta Al Kaide. Verovao je da mu vera, intuicija i iskustvo iz kriminalne prošlosti pomažu.

- Ja ne razmišljam kao vojnik. Razmišljam kao lopov - govorio je.

I dalje nije mogao da pronađe Bin Ladena.

Šesti pokušaj: Ideja sa paraglajderom

Njegov sledeći plan bio je još neobičniji. Ponovo se vratio svom snu u kojem mu stopala nisu dodirivala zemlju.

Zaključio je da to znači da mora da leti. Kupio je paraglajder za oko 500 dolara i odlučio da ga testira u Izraelu, iznad Mrtvog mora. Nikada ranije nije leteo. Prvi pokušaj završio se posle samo nekoliko sekundi. Pao je, polomio nekoliko rebara i iščašio rame.

Većina ljudi bi tada odustala. Fokner nije.

Ostavio je opremu i rekao da će joj dati još jednu šansu.

Sedmi pokušaj: Drugi let paraglajderom

Sledeće godine vratio se po paraglajder. Ovoga puta pokušao je ponovo, ali bliže vodi.

Rezultat je bio sličan.

Umesto da sleti u Mrtvo more, vetar ga je odneo na stene.

Izgrebao je noge, oštetio opremu i zaključio da je završio sa letenjem.

- Svakoj ideji dam dve prilike. Ako ne uspe iz drugog pokušaja, gotova je - rekao je.

Osmi pokušaj: Las Vegas

Sledeći pokušaj nije propao u Pakistanu, već u Las Vegasu.

Fokner je krenuo automobilom ka Los Anđelesu kako bi dobio vizu za Pakistan. Na put je poveo prijatelje. Međutim, usput su svratili u Las Vegas. Tu je sve krenulo drugim putem.

- Ni danas se ne sećam većeg dela onoga što se tamo dogodilo. Zaboravio sam zašto sam uopšte krenuo - priznao je.

Nije stigao do Los Anđelesa. Nije dobio vizu.

Ipak, pokušao je da otputuje u Pakistan. Na aerodromu su ga zaustavili i vratili kući.

Deveti i deseti pokušaj: Povratak u planine

Fokner se nije predavao.

Ponovo je otišao u Pakistan, istraživao planinske oblasti oko Čitrala i područja prema avganistanskoj granici. Tvrdio je da je jednom prilikom čak danima boravio blizu pećine za koju je verovao da je povezana sa Al Kaidom. Spavao je u planinama, skrivao se i posmatrao okolinu.

Čekao je ono što je nazivao svojim ciljem: "Bini Boja". Ali ni deveti ni deseti pokušaj nisu doveli do hapšenja.

Jedanaesti pokušaj: Poslednja ekspedicija

Godine 2010. Fokner je krenuo na ono što će postati njegova najpoznatija misija.

Sa sobom je poneo veliki lovački nož, samurajski mač, uređaj za noćno osmatranje, lisice i pištolj. Nije nosio šator. Imao je Bibliju, nekoliko knjiga i svoj stari novčić koji je nosio na putovanjima.

Smestio se u dolini Bumboret, u blizini Čitrala. Prvo je pokušao da se popne prema mestu za koje je verovao da se Bin Laden krije. Ali telo ga je izdalo. Bolest bubrega uzela je danak. Nije više imao snage. Morao je da putuje do Pešavara na dijalizu.

Nakon povratka, tvrdio je da su ga ljudi povezani sa Al Kaidom primetili i da su počeli da ga traže. Jedne noći, uveren da mu se približavaju, krenuo je kroz planine. Ubrzo ga je pronašla pakistanska policija. Mediji su objavili da je uhapšen.

Fokner je tvrdio drugačije.

Govorio je da se sam predao i da je policija samo odigrala predstavu kako bi zaštitila ljude koji su mu pomagali. Ubrzo je vraćen u SAD, gde je dobio nadimak "Rambo sa Stenovitih planina".

Između heroja i ludaka

Posle povratka, Geri Fokner postao je medijska senzacija.

Jedni su ga videli kao hrabrog čoveka koji je rizikovao život zbog svojih uverenja. Drugi kao čoveka koji je prešao granicu između odlučnosti i opsesije. Njegova priča bila je komplikovana i zbog njegove prošlosti. Priznavao je da je ranije koristio drogu, krao vozila i činio krivična dela.

- Bio sam užasan čovek - govorio je. "Ali barem sam iskren."

Imao je i ozbiljne zdravstvene probleme. Morao je na dijalizu tri puta nedeljno zbog nasledne bolesti bubrega.

Ipak, nikada nije odustao od ideje da ima misiju.

- Ne želim da umrem. Želim samo da uradim ono za šta verujem da sam stvoren.

Geri Fokner nije pronašao Osamu bin Ladena. Ali njegova priča ostala je jedna od najneverovatnijih epizoda koje su pratile potragu za vođom Al Kaide.

Bila je to priča o veri, opsesiji, hrabrosti, ludosti i čoveku koji je jedanaest puta pokušao ono što niko razuman ne bi ni pokušao.

A možda je upravo u tome bila najveća misterija Gerija Foknera: nije bilo lako odlučiti da li je bio junak koji je otišao predaleko ili čovek koji nikada nije shvatio koliko je daleko otišao.

Bin Laden je ubijen samo nekoliko nedelja pre nego što je Fokner uhapšen tokom jednog od svojih pokušaja da ga pronađe.

Nikolas Kejdž u ulozi Gerija

O Gerijevoj neverovatnoj "misiji" snimljen je film "Army of One" sa Nikolasom Kejdžom u glavnoj ulozi.

Geri Fokner je navodno bio prilično zadovoljan filmom, ali je imao zamerke na neke detalje. Najvažnije mu je bilo što Kejdž želeo da ga upozna Foknera kako bi bolje pripremio ulogu. Kejdž ga je predstavio kao ekstremnog ekscentrika.

"Army of One" je režirao Lari Čarls, čovek koji je režirao Borat, Brüno i Diktator. To dosta objašnjava zašto je priča o čoveku koji sam ide da lovi Bin Ladena pretvorena u apsurdističku crnu komediju.

Film je imao veoma mali budžet, oko 4 miliona dolara, a u bioskopima je praktično prošao nezapaženo. Veći deo publike ga je upoznao tek kasnije preko digitalnih servisa.