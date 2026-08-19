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Ukrajinski Nacionalni antikorupcijski biro (NABU) pokrenuo je istragu protiv bivše zamenice šefa predsedničkog kabineta Irine Mudre, preneli su danas ukrajinski mediji.

"Trenutno, NABU sprovodi istražne radnje protiv Irine Mudre", potvrdio je za agenciju Ukrinform neimenovani, dobro obavešteni izvor i negirao informacije koje su se proširile društvenim mrežama da će Irina Mudra provesti noć u pritvorskom centru.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 19. avgusta razrešio Irinu Mudru sa mesta zamenika šefa predsedničkog kabineta.

NABU sumnjiči više ukrajinskih zvaničnika da su oprali 150 miliona grivni (oko 2,89 miliona evra) u slučaj "Midas" i sprovodi specijalnu operaciju razotkrivanja kriminalne organizacije koja je delovala pod rukovodstvom sadašnjeg i bivšeg narodnog poslanika ukrajinske Rade, uz učešće visokih zvaničnika iz kabineta predsednika Zelenskog i drugih lica.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Bivša zamenica šefa Kabineta predsednika Ukrajine Irina Mudra demantovala je informacije o svom hapšenju tokom istražnih radnji NABU-a (Nacionalnog antidiskriminacionog biroa Ukrajine).

"Jutros je kod mene izvršen pretres, a kasnije sam obaveštena o sumnji i uručen mi je zahtev za određivanje mere pritvora. Odmah demantujem neistinu koja se već širi mrežom: niko me nije uhapsio. Zajedno sa advokatima se mirno pripremam za sudsko ročište", napisala je Mudra na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Ona je napomenula da sarađuje sa istragom i da je spremna da na svako pitanje odgovori na pravni način.

Kako je ranije preneo Ukrinform, jutros su NABU i SAP (Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo) saopštili su da sprovode specijalnu operaciju na razotkrivanju kriminalne organizacije koja je delovala pod rukovodstvom aktuelnog i bivšeg narodnog poslanika Ukrajine, uz učešće visokih zvaničnika Kabineta predsednika Ukrajine i drugih lica.

Konkretno, istražne radnje su sprovedene kod zamenice šefa Kabineta predsednika Irine Mudre.