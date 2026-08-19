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Portugalski predsednik Antonio Žoze Seguro proglasio je zakon, koji je usvojen na inicijativu krajnje desnice, kojim se zabranjuje prekrivanje lica u javnosti, a koji se u praksi odnosi na muslimanske žene koje nose burku koji u potpunosti prekriva lice, prenosi Le Monde.

"Lice se mora smatrati centralnim elementom ljudskog identiteta i komunikacije", objasnio je šef države Seguro u saopštenju objavljenom u utorak, 18. avgusta.

Bivši generalni sekretar Socijalističke partije (2011–2014), koji je u februaru izabran za predsednika Portugala pobedivši lidera krajnje desnice Andrea Venturu, ipak je priznao da je reč o pitanju "velike društvene i kulturne osetljivosti".

Kazne od 150 do 3.000 evra

Konačna verzija zakona, koju su lokalni mediji nazvali "zakonom o burki“, usvojena je u parlamentu u julu glasovima desničarske i krajnje desničarske vladajuće koalicije, dok su levičarske stranke glasale protiv.

Zakon zabranjuje nošenje odeće kojom se lice prekriva ili onemogućava njegova identifikacija na javnim mestima, kao i svako prisiljavanje osobe da pokrije lice iz razloga povezanih, između ostalog, sa polom, verom, uzrastom ili poreklom.

Prekršiocima prete novčane kazne od 150 do 3.000 evra.

Izuzeci su predviđeni, između ostalog, iz zdravstvenih, profesionalnih, umetničkih ili klimatskih razloga, kao i u verskim objektima, diplomatskim predstavništvima i avionima.