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Sedmoro ljudi, uključujući pet Amerikanaca, poginulo je danas na safariju, kada se njihov helikopter srušio u zabačenom kraju severne Kenije, javlja AP pozivajući se na policiju i Stejt department, a CNN javlja da je među poginulima i generalni direktor obaveštajne službe Ekvadora.

Kenijska agencija za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je istraga u toku i da je u letelici bio pilot sa šestoro putnika.

Dejvid Nkoroi, policijski komandir za oblast Samburu, ka kojoj je helikopter leteo, rekao je novinarima da je svih sedmoro ljudi u helikopteru poginulo, prenosi AP, dodajući da je američki Stejt department objavio da su među mrtvima - petoro američkih državljana.

CNN javlja, pozivajući se na državne medije Ekvadora, da su među poginulima generalni direktor ekvadorske obaveštajne službe Mišel Sensi-Kontugi i njegova supruga. Dodaje se i da je kancelarija ekvadorskog predsednika izrazula saučešće porodici Sensi-Kontugi.

Američka televizija na španskom jeziku Telemenudo saopštila je da je u udesu poginuo i njen rukovodilac Hoze Suarez, javljaju i AP i CNN.

Helikopter se srušio u stenovitom podnožju planine Maunt Ololokve, javljaju lokalni mediji.

Letelica je bila vlasništvo lokalne kompanije Lejdi Lori Helikopters i bila je na čarter letu, kada se srušila, saopštila je ova firma.

Lokalni pružalac usluga safarija, kompanija Tropik Er Kenija saopštila je da je poslala dva svoja helikoptera da pomogne u operaciji eventualnog spasavanja. ; Helikopterske nesreće su sve češće u Keniji, koja ima razvijen turizam a zavisi od lokalnih avioprevoznika za prevoz do planine Maunt Ololokve, koja je magnet za turiste.

Uzrok nesreće se za sada ne zna.

Kurir.rs/AFP/CNN

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