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Američke snage organizovale su prolazak naftnih tankera kroz Ormuski moreuz, omogućavajući da se tim ključnim pomorskim putem svakodnevno izveze oko 10 miliona barela nafte iz Persijskog zaliva, uprkos ratu sa Iranom, objavio je danas američki portal Aksios, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika.

Prema njihovim navodima, operacija traje nekoliko nedelja, a između 15 i 20 tankera svake noći prolazi južnim plovnim kanalom uz obalu Omana. U pojedinim noćima kroz moreuz je, prema američkim zvaničnicima, prevoženo između 15 i 20 miliona barela nafte.

Američke snage organizuju i pratnju praznih tankera koji iz Arapskog mora ulaze u Zaliv, gde utovaraju naftu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu i Kuvajtu, a potom se vraćaju istom rutom.

Operacijom koordinira radna grupa iz štaba 82. vazdušno-desantne divizije u Fort Bregu. Tankeri se grupišu prema vremenu ulaska i izlaska iz moreuza, uz kontrolne tačke na kojima prijavljuju kretanje, dok američki borbeni avioni patroliraju vazdušnim prostorom zbog moguće upotrebe iranskih projektila i dronova.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Američki zvaničnici tvrde da je operacija omogućena nakon dvonedeljne kampanje Centralne komande SAD (CENTCOM), tokom koje su oštećeni iranski radarski i sistemi za pomorski nadzor. Jedan od njih rekao je da američke snage već dva meseca kontrolišu južni deo Ormuskog moreuza i da iranska Revolucionarna garda ne kontroliše taj plovni put.

Ipak, iranske snage i dalje napadaju plovne pravce dronovima i krstarećim projektilima. Prema jednom američkom zvaničniku, američke snage oborile su u ponedeljak uveče osam iranskih dronova i dva krstareća projektila.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je za Aksios da kroz Ormus prolaze „velike količine nafte“, ali je dodao da Vašington trenutno ne pregovara sa Teheranom.

Ormuski moreuz jedan je od ključnih svetskih pravaca za transport nafte, pa njegov poremećaj direktno utiče na globalno snabdevanje energentima i cene.

Iran i SAD potpisali su u junu memorandum o razumevanju čiji je cilj bio okončanje rata i priprema šireg sporazuma, ali su pregovori potom prekinuti zbog neslaganja oko sprovođenja dogovora. Paralelno traju razgovori Irana i Omana o uslovima plovidbe kroz moreuz, ali bez značajnijeg napretka.