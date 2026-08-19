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U Kijevu su se večeras oglasile sirene za vazdušnu opasnost tokom kojih su se čule eksplozije.

"Kijev je pod balističkim napadom. U okrugu Svjatošin pogođene su poslovne zgrade. U Darnickom takođe gore poslovne prostorije", izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, pozivajući stanovnike da se sklone, prenela je agencija Ukriform.

Kijevska gradska administracija je saopštila da je jedna petospratna stambena zgrada oštećena u Solomjanskom okrugu i da se informacije o žrtvama prikupljaju.

Navodi se da su u Solomjanskom okrugu, krhotine od projektila pale u blizini petospratne stambene zgrade i da su prozori na tom objektu polomljeni zbog požara koji je izbio nakon detonacije.

Ukrinform navodi da su ukrajinske PVO snage neutralisale 56 dronova i dva raketna projektila "banderol".