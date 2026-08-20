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Ukupan javni dug Sjedinjenih Američkih Država (SAD) prvi put je premašio 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci američkog Ministarstva finansija, što je obnovilo upozorenja o sve većem pritisku na javne finansije, prenosi danas Rojters.

Dug je u utorak dostigao 40,047 biliona dolara, od čega se 32,266 biliona odnosi na dug prema investitorima i drugim vlasnicima američkih državnih hartija, dok 7,782 biliona predstavljaju obaveze unutar federalne vlade.

Američki javni dug više se nego udvostručio za manje od deset godina. Kada je Donald Tramp prvi put preuzeo predsedničku funkciju u januaru 2017. godine, iznosio je 19,95 biliona dolara.

Veliki deo rasta posledica je snažnog zaduživanja tokom pandemije kovida-19, dok su dugoročni nesklad između državnih prihoda i rashoda, poreske olakšice i rast obaveznih socijalnih programa nastavili da povećavaju dug i nakon pandemije.

Pritisak na budžet dodatno raste zbog troškova kamata. U prvih deset meseci fiskalne 2026. godine izdaci za kamate premašili su potrošnju za zdravstveni program Mediker i postali druga najveća stavka federalnog budžeta, iza Socijalnog osiguranja.

Foto: Shutterstock

Istovremeno, investitori traže veće prinose za dugoročne američke državne obveznice. Prinos na 30-godišnje obveznice u utorak je dostigao 5,34 odsto, najviši nivo od 2007. godine, dok je slabija tražnja stranih investitora dodatni izvor zabrinutosti na tržištu američkog duga.

Američko Ministarstvo finansija danas je, u pokušaju da podrži tržište dugoročnih obveznica, najavilo udvostručavanje obima otkupa hartija sa rokom dospeća od 10 do 30 godina, na najmanje četiri milijarde dolara po operaciji.

Budžetski deficit SAD iznosio je u julu 432 milijarde dolara, a u prvih deset meseci fiskalne godine već je premašio ukupni deficit ostvaren tokom cele prethodne fiskalne godine.

Organizacije koje prate američke javne finansije upozoravaju da će bez smanjenja potrošnje, povećanja prihoda ili kombinacije tih mera rast duga postati sve teže održiv. Prema proceni Kongresne kancelarije za budžet, samo Trampov veliki zakonodavni paket iz drugog mandata mogao bi da poveća federalni dug za dodatnih 4,7 biliona dolara.