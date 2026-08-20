POGOĐENA DEČJA BOLNICA U KIJEVU, NIJEDNA RUSKA RAKETA NIJE OBORENA? NATO DIGAO AVIONE! Eksplozije u ponoć i jutros, najmanje 12 mrtvih, dron pao u Rumuniji!
Rusija je izvela veliki napad balističkim raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu Kijev koji je pokrenut malo nakon ponoći.
Lokalni zvaničnici su objavili da je ubijeno najmanje 12 ljudi i ranjene barem 34 osobe, a na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da nijedna raketa nije oborena.
Kijev indipendent navodi da su brojne uzastopne eksplozije prijavljene u nekoliko delova grada iza ponoći, a još jedan talas eksplozija usledio je u 6.17 časova jutros tokom višesatnih vazdušnih udara.
- Od eksplozija su se tresle kuće i aktivirani su automobilski alarmi u pojedinim delovima grada neposredno posle ponoći - objavila je noćas novinarka ukrajinskog sajta Nađa Pahava.
Olga Rudenko, glavna urednica Kijev indipendenta, izvestila je o "jakom mirisu dima u centru Kijeva".
Kličko: Gori stambena zgrada
- U Solomjanskom okrugu, krhotine su pale u blizini petospratne stambene zgrade, razbivši prozore i izazvavši požar - naveo je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
Na drugoj devetospratnoj stambenoj zgradi prijavljena su oštećenja između osmog i devetog sprata.
Navodi se da je zgrada dečje bolnice u tom okrugu takođe oštećena, prozori su razbijeni, a automobili su zapaljeni u bolničkom krugu.
Kličko je izvestio da je najmanje 14 ranjenih hospitalizovano nakon napada.
Vojna uprava grada Kijeva izvestila je da je prijavljeno najmanje 12 lokacija napada u Darnickom, Svjatošinskom i Solomjanskom okrugu.
Prijavljena je šteta na stambenim zgradama, jednoj obrazovnoj ustanovi, kao i na nekoliko skladišta.
Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na balističke rakete koje su se kretale ka prestonici dok je napad bio u toku, kao i na ruske rakete Cirkon lansirane iz ruske Kurske oblasti u pravcu Kijeva.
Do jutarnjih sati, usred naknadnog talasa napada, miris dima se zadržao u vazduhu iznad Kijeva, uz zvuke mlaznih dronova koji su leteli ljudima iznad glave u Pečerskom okrugu grada.
Uzbuna u Poljskoj
Poljska je saopštila da je vojska ove članice NATO započela "preventivne" akcije i da su "operacije vojne avijacije" pokrenute u njenom vazdušnom prostoru kao odgovor na ruske udare na Ukrajinu, šrto znači da su podigli borbene avione kako bi zaštitili poljski vazdušni prostor.
Skaj njuz prenosi objavu Ministarstva odbrane Rumunije da se dron srušio na teritoriji te zemlje članice Alijanse tokom ruskih udara na Kijev.
Navedeno je da je dron pao u nenaseljeno područje rumunskog okruga Tulča.
Najnoviji napad na Kijev došao je u trenutku kada se Ukrajina suočava sa hroničnim nedostatkom raketa presretača za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot, što je jedini PVO sistem kojim raspolaže ukrajinska prestonica, a koji je u stanju da ruši balističke rakete.
Rusija je iskoristila situaciju poslednjih nedelja, drastično povećavši broj raketa koje se koriste u masovnim napadima.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)