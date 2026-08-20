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Seul procenjuje da Severna Koreja poseduje između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava, izjavio je danas južnokorejski ministar odbrane An Gju Bak, prenela je britanska agencija Rojters i dodala da je to veća procena od američkog predsednika Donalda Trampa koji je rekao da Pjongjang ima 57 bojevih glava.

Ministar An je rekao u parlamentu da se generalno veruje da Severna Koreja ima oko 80 do 120 bojevih glava, iako je upozorio da je teško utvrditi tačan broj.

On je dodao da je broj izveden iz procena privatnih istraživačkih organizacija, navodeći da južnokorejska vojska nije mogla zvanično da potvrdi taj broj.

Tramp je u sredu rekao da Pjongjang ima 57 nuklearnih bojevih glava.

Novinari su ga pitali o severnokorejskom vođi Kim Džong Unu i njegovim planovima da se sastanu tokom ove godine.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un sa ćerkom Kim Džu Ae na vežbi lansiranja raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Južna Koreja je tradicionalno izbegavala javno objavljivanje detaljnih procena severnokorejskog nuklearnog arsenala i zvanično je ne priznaje kao državu sa nuklearnim oružjem u skladu sa svojom dugogodišnjom politikom podržavanja denuklearizacije.

An je ponovio taj stav kada su ga pitali da li je vlada priznala Severnu Koreju kao državu sa nuklearnim oružjem.

"Ne možemo to zvanično priznati", rekao je južnokorejski ministar odbrane.