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Osnivač i bivši predsednik kineske kompanije "China Evergrande Group", Sju Đajin, osuđen je na doživotni zatvor pred sudom u Šenženu zbog niza finansijskih krivičnih dela.

Sudu je priznao krivicu po osam tačaka optužnice, a presudom su mu, pored doživotne robije, oduzeta i politička prava do kraja života. Naložena je i konfiskacija celokupne njegove lične imovine.

Među krivičnim delima za koja je proglašen krivim su nezakonito primanje javnih depozita, prevara u prikupljanju sredstava, nezakonito odobravanje kredita, nezakonito korišćenje sredstava, prevarno izdavanje hartija od vrednosti, nezakonito objavljivanje važnih informacija, pronevera i korporativno podmićivanje.

Sud je istovremeno izrekao i višemilijardske kazne kompanijama povezanim sa slučajem. "China Evergrande Group" kažnjen je sa 8,82 milijarde juana, što je oko 1,3 milijarde dolara, dok je "Evergrande Real Estate Group" dobio kaznu od sedam milijardi juana, odnosno oko milijardu dolara.

Još petoro bivših visokih rukovodilaca dobilo je zatvorske kazne u rasponu od šest do 18 godina, uz novčane kazne.

Slučaj Sju Đajina predstavlja jedan od najupečatljivijih epiloga krize koja je pogodila kinesko tržište nekretnina. "Evergrande", nekada jedan od najvećih kineskih investitora u nekretnine, zapao je u ozbiljne probleme 2021. godine, kada je kompanija prestala da izmiruje veliki deo svojih obaveza. Njene ukupne obaveze dostigle su više od 300 milijardi dolara, a slom kompanije postao je jedan od simbola dugotrajne krize kineskog sektora nekretnina.