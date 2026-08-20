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Američki predsednik Donald Tramp objavio je pokretanje "ekonomske operacije" protiv Irana za koju je naveo da će biti "najrazornija ikada preduzeta protiv bilo koje zemlje", a istovremeno su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), jedna od ključnih zemalja saveznica SAD u Persijskom zalivu, objavila prekid svih trgovinskih odnosa i finansijskih transakcija sa Teheranom.

- Niko nije dao Islamskoj Republici Iran veću priliku da sklopi dogovor od mene. ŽALOSNO JE, po njih, to što nisu uspeli da je iskoriste. Stoga, danas objavljujem NAJRAZORNIJU EKONOMSKU OPERACIJU IKADA PREDUZETU PROTIV BILO KOJE ZEMLJE! Ovo će biti ekonomski rat i izolacija neviđenih razmera. Njihove mornarice više nema, njihove vazduhoplovne snage su uništene, njihove vojne fabrike su sada ruševine, njihova valuta je bezvredna, a njihova zemlja visi o koncu. Danas takođe objavljujem da će se SVAKA zemlja koja dozvoli svojim finansijskim institucijama, preduzećima, aerodromima ili vladinim entitetima da obezbede bilo kakvu vrstu spasa Iranu, sama suočiti s OGROMNIM ekonomskim posledicama.

Šverc nafte, linije razmene, transferi gotovine, menjačnice, registri brodova, kompanije koje služe kao paravan - sve to mora da prestane SADA. Znate vi o kome govorim. Ovo će biti EKONOMSKI DAN D i potrebni su nam svi naši saveznici da stanu uz SAS kako bismo izolovali i savladali iransku pretnju. Ovi manijaci su na konopcima, a ove ISTORIJSKE MERE će osakatiti njih i njihovu sposobnost da izazivaju teror širom sveta. IRAN NIKADA NEĆE IMATI NUKLEARNO ORUŽJE. HVALA VAM NA PAŽNJI OVOJ PITANJU. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je noćas šef Bele kuće noćas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Iz UAE saopšteno je da taj veliki trgovinski partner Irana obustavlja sve trgovinske veze i finansijske transakcije s Islamskom Republikom "do daljnjeg".

1/5 Vidi galeriju Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu Foto: Alex Brandon / AFP / Profimedia, Alex Brandon / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

CNN prenosi da je to na društvenoj mreži X objavila Afra Al Hameli, portparolka Ministarstva spoljnih poslova zalivske zemlje.

- U svetlu regionalnih eskalacija koje podrivaju regionalni i međunarodni mir i bezbednost, sva trgovina, komercijalna razmena i finansijske transakcije s Iranom su obustavljene do daljnjeg - piše u poruci objavljenoj sinoć.

Saopštenje je izdato nakon što su vlasti UAE saopštile da su dve balističke rakete koje su "ciljale pomorsku plovidbu" pale u more blizu te države.

Iran je negirao da je ispalio ove rakete.

1/11 Vidi galeriju Iranski napadi na Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) Foto: Altaf Qadri/AP, Fatima Shbair/AP

Američka televiziaj podseća da su UAE jedan od najvećih trgovinskih partnera Irana i to drugi po veličini, odmah posle Kine.

Trgovina između dve zemlje se širila čak i u periodu kada su SAD sve više pooštravale sankcije Teheranu.

- Prošle nedelje, brodovi koji pripadaju državnoj naftnoj kompaniji UAE bili su meta Irana dok su prolazili kroz Ormuski moreuz - saopštila je državna novinska agencija zalivske zemlje.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli rat protiv Irana krajem februara, Teheran je odgovorio ispaljivanjem salvi raketa i dronova na američke saveznike u regionu.

UAE je bila država koja je bila izložena najvećim napadima od svih saveznika Vašingtona, uključujući tu čak i Izrael.

Američka vojska je objavila snimak nosača aviona "USS Džordž Vašington" kako prolazi kroz Malajski moreuz između Malezije i Indonezije i kako borbeni avioni koji poleću sa njega izvode operacije u Indijskom okeanu.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Ubrzani video, za koji vojska SAD navodi da je snimljen 13. avgusta, prikazuje palubu ovog ratnog broda dok putuje jednim od najprometnijih plovnih puteva na svetu.

"USS Džordž Vašington" Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

CNN navodi da je "USS Džordž Vašington" na putu ka Bliskom istoku kako bi pomogao drugom nosaču aviona "USS Abrahamu Linkolnu", koji je u pomorskoj misiji već duže vreme zbog rata u Iranu, što je izazvalo zabrinutost među zakonodavcima u Vašingtonu i porodicama vojnika.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu Foto: MC3 JERINE LEE/US NAVY HANDOUT HANDOUT/U.S. NAVY, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, Seaman Daniel Kimmelman/US Navy