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U snažnom nevremenu koje je tokom noći zahvatilo delove Nemačke poginula je žena (58), dok je više osoba povređeno, a olujni vetar, čupajući stabla i rušeći krovove, napravio je ogromnu materijalnu štetu i pojedine kuće učinio neupotrebljivim za život. Posebno su pogođene pokrajine Tiringija, Hesen i Bavarska.

Kada je nevreme zahvatilo saveznu pokrajinu Rajnland-Pfalz, dve žene su potražile zaklon, ali se oluja razbuktala takvom silinom da je iščupala drvo iz korena i srušila ga direktno na njih. Jedna od njih (58) izgubila je život na licu mesta, dok je druga (47) zadobila teške telesne povrede.

Nesrećne žene su se u večernjim satima zajedno šetale poljskim putem na području policijske uprave Majen. Kada su se oblaci navukli, sklonile su se pod natkriveno odmorište.

Stablo koje se nalazilo odmah iza njih podleglo je udarima vetra i sručilo se na konstrukciju. Nekoliko kilometara dalje, olujni vetar je doslovno izbijao zidove kuća, dok su ulicama leteli predmeti i delovi fasada.

Teška oštećenja i evakuacije u Hesenu, Tiringiji i Brandenburgu

Razorna snaga oluje ostavila je dubok trag i u Hesenu, gde je stradao veliki broj objekata, od kojih su neki trajno oštećeni i više nisu bezbedni za stanovanje.

Samo u Veclaru vatrogasci su zabeležili štetu na oko 60 kuća, pri čemu je vetar nosio delove krovova i do sto metara u daljinu.

1/8 Vidi galeriju Snažno nevreme u Nemačkoj Foto: Youtube/WELT

U Laubahu je oboreno stablo udarilo u rezervoar za gas jedne stambene zgrade; zbog neposredne opasnosti od curenja, policija i vatrogasci hitno su evakuisali sve u radijusu od 200 metara.

U Tiringiji, gde je najteže stradao južni deo pokrajine, vatrogasne ekipe su morale da intervenišu dvadeset puta.

Tornado protutnjao ulicama Firstenvaldea u Brandenburgu

Niti su drugi delovi zemlje ostali pošteđeni - u sredu popodne tornado je protutnjao ulicama Firstenvaldea u Brandenburgu, ostavljajući za sobom pustoš, ogoljene krovove i iščupana stabla.

Prema navodima lista "Bild", jedno drvo palo je direktno na vozilo i zarobilo osamnaestogodišnjeg vozača, koga su vatrogasci morali da seku iz olupine.

U Bavarskoj su oborena stabla blokirala saobraćajnice i gnječila automobile i parkirane kamp-prikolice, ali na sreću nije bilo povređenih.